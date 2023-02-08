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DEPREM SON DURUM: 10 ili vuran Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı açıklandı!

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerden etkilenen 10 ilde OHAL ilan edildi. Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayıları açıklandı. Malatya, Adıyaman, Gaziantep başta olmak üzere Hatay başta olmak üzere pek çok ilde büyük hasara neden olan Kahramanmaraş depreminde 6 bin 234 can kaybı yaşanırken 37 bin 11 kişi yaralandı. Ölenlerin ve yaralananların isimleri henüz açıklanmadı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken deprem son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, Kahramanmaraş depreminde ölen ve yaralananların sayısı ve deprem son durum açıklamaları...

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  • KAHRAMAMARAŞ DEPREMİ ÖLÜ VE YARALI SAYISI | Depremde kaç kişi öldü ve yaralandı? Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı, can kaybı sayısı açıklandı mı?

    Deprem ölü ve yaralı sayısı! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen 2 yıkıcı deprem, 10 ili vurdu. Malatya, Adıyaman, Gaziantep başta olmak üzere Hatay gibi birçok ilde hasar neden olan  Kahramanmaraş depreminde son durum Türkiye ve dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Afet bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları sürerken Genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen 10 ilde OHAL ilan edildi. AFAD tarafından yapılan deprem son durum açıklamasının ardından Kahramanmaraş depremi yaralı ve ölülerin sayısı netlik kazanıyor. 10 ilde yoğun bir şekilde hissedilen depremde can kaybı sayısı 5 bin 894'e, yaralı sayısı ise 34 bin 810'a yükseldi. İşte, Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Kilis, Adana, Diyarbakır, Adıyaman, Hatay, Malatya ve Gaziantep ölü ve yaralı sayısı...
  • KAHRAMAMARAŞ DEPREMİ ÖLÜ VE YARALI SAYISI | Depremde kaç kişi öldü ve yaralandı? Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı, can kaybı sayısı açıklandı mı?

    TÜRKİYE DEPREMLERLE SARSILDI

    6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Şubat Pazartesi günü saat 13:24'te Gaziantep Elbistan merkezli depremin büyüklüğünü 7.6 olarak açıklandı.
  • KAHRAMAMARAŞ DEPREMİ ÖLÜ VE YARALI SAYISI | Depremde kaç kişi öldü ve yaralandı? Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı, can kaybı sayısı açıklandı mı?

    GAZİANTEP, ADIYAMAN VE KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM FIRTINASI

    Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 04.26'da 6,4, saat 04.28'de 6,6; İslahiye ilçesinde saat 04.36'da 6,5, İslahiye ilçesinde saat 04.58'de 5,3; Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 05.01'de 5.3; Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saat 05.00'te 5,3 büyüklüklerinde depremler meydana geldi.
  • KAHRAMAMARAŞ DEPREMİ ÖLÜ VE YARALI SAYISI | Depremde kaç kişi öldü ve yaralandı? Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı, can kaybı sayısı açıklandı mı?

    DEPREM BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

    Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde bir çok il depremle sallandı. Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen 7,7 ile 6,5 büyüklüğündeki deprem, Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Gümüşhane illerinde de hissedildi. 
  • KAHRAMAMARAŞ DEPREMİ ÖLÜ VE YARALI SAYISI | Depremde kaç kişi öldü ve yaralandı? Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı, can kaybı sayısı açıklandı mı?

    EĞİTİME 4 İLDE 2, 6 İLDE 1 HAFTA ARA

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada 4 ilde eğitime 2 hafta, 6 ilde de eğitime 1'er hafta ara verildiğini duyurdu.

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibarıyla eğitim öğretime 2 hafta ara veriyoruz." ifadelerini kullandı.
  • KAHRAMAMARAŞ DEPREMİ ÖLÜ VE YARALI SAYISI | Depremde kaç kişi öldü ve yaralandı? Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı, can kaybı sayısı açıklandı mı?

    7 GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ 

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle milli yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." ifadelerini kullandı.
  • KAHRAMAMARAŞ DEPREMİ ÖLÜ VE YARALI SAYISI | Depremde kaç kişi öldü ve yaralandı? Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı, can kaybı sayısı açıklandı mı?

    10 İL AFET BÖLGESİ VE OHAL İLAN EDİLDİ

    Bununla birlikte, yaşadığımız deprem afetinin ve etkilerinin vahameti, fevkalade tedbirler almamızı zorunla hale getirmektedir. Depremin yaşandığı 10 ilimizi, genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz.

    Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için, Anayasa’nın 119’uncu maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak Olağanüstü Hal ilan etme kararı aldık. Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayacak ve üç ay sürecek bu kararla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız.
  • KAHRAMAMARAŞ DEPREMİ ÖLÜ VE YARALI SAYISI | Depremde kaç kişi öldü ve yaralandı? Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı, can kaybı sayısı açıklandı mı?

    10 İLİ VURAN DEPREMDE ÖLÜ VE YARALI SAYILARI ARTIYOR!

    Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremdebyaralı ve can kaybı sayısı artıyor. Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı; AFAD, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından güncelleniyor.
  • KAHRAMAMARAŞ DEPREMİ ÖLÜ VE YARALI SAYISI | Depremde kaç kişi öldü ve yaralandı? Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı, can kaybı sayısı açıklandı mı?

    DEPREMDE ÖLÜ VE YARALI SAYILARI AÇIKLANDI!

    AFAD: 6 bin 234 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 37 bin 11 vatandaşımız yaralanmıştır.
  • KAHRAMAMARAŞ DEPREMİ ÖLÜ VE YARALI SAYISI | Depremde kaç kişi öldü ve yaralandı? Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı, can kaybı sayısı açıklandı mı?

    İL İL CAN KAYBI VE YARALI SAYISI AÇIKLANDI!

      VEFAT YARALI
    KAHRAMANMARAŞ 530 2900
    HATAY 872 2766
    OSMANİYE 293 1315
    ADIYAMAN 720 400
    DİYARBAKIR 92 770
    ŞANLIURFA 95 1791
    GAZİANTEP 481 3890
    KİLİS 22 417
    ADANA 146 2611
    MALATYA 166 3298

    *Tablodaki veriler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 7 Şubat 2023 Salı günü sabah saatlerinde yaptığı açıklamaya göredir.
  • KAHRAMAMARAŞ DEPREMİ ÖLÜ VE YARALI SAYISI | Depremde kaç kişi öldü ve yaralandı? Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı, can kaybı sayısı açıklandı mı?
  • KAHRAMAMARAŞ DEPREMİ ÖLÜ VE YARALI SAYISI | Depremde kaç kişi öldü ve yaralandı? Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı, can kaybı sayısı açıklandı mı?
  • KAHRAMAMARAŞ DEPREMİ ÖLÜ VE YARALI SAYISI | Depremde kaç kişi öldü ve yaralandı? Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı, can kaybı sayısı açıklandı mı?

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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