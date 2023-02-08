Deprem ölü ve yaralı sayısı! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen 2 yıkıcı deprem, 10 ili vurdu. Malatya, Adıyaman, Gaziantep başta olmak üzere Hatay gibi birçok ilde hasar neden olan Kahramanmaraş depreminde son durum Türkiye ve dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Afet bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları sürerken Genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen 10 ilde OHAL ilan edildi. AFAD tarafından yapılan deprem son durum açıklamasının ardından Kahramanmaraş depremi yaralı ve ölülerin sayısı netlik kazanıyor. 10 ilde yoğun bir şekilde hissedilen depremde can kaybı sayısı 5 bin 894'e, yaralı sayısı ise 34 bin 810'a yükseldi. İşte, Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Kilis, Adana, Diyarbakır, Adıyaman, Hatay, Malatya ve Gaziantep ölü ve yaralı sayısı...