Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA: Kandilli ve AFAD duyurdu! 16 Nisan 2025 Az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD verileri ile Kahramanmaraş deprem büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği

        Son dakika haberi... Kahramanmaraş deprem ile sallandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine göre, Kahramanmaraş ili Nurhak ilçesinde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı sonrası ''Az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Ülke genelinde meydana gelen tüm sarsıntılar 16 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli verileri ile takip ediliyor. İşte, Kahramanmaraş deprem son dakika gelişmeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 08:09 Güncelleme: 16.04.2025 - 08:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kahramanmaraş’ta deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 6.98 kilometre olarak ölçüldü. Kahramanmaraş ili Nurhak ilçesinde hissedilen depremin detayları araştırılmaya başlandı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 16 Nisan 2025 Kahramanmaraş deprem merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği hakkında merak edilenler...

        2

        SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: KAHRAMANMARAŞ’TA DEPREM!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 05:04’te Kahramanmaraş Nurhak merkezli bir deprem meydana geldi.

        4.5 büyüklüğündeki deprem, yerin 6.98 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        3

        KAHRAMANMARAŞ DEPREM VERİLERİ

        Yer: Nurhak (Kahramanmaraş)

        Tarih: 2025-04-16

        Saat: 05:04:08

        Enlem: 38.02528

        Boylam: 37.53194

        Derinlik: 6.98 MW

        Büyüklük: 4.1

        4

        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        Aşağıda bulunan link aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

        AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sırrı Süreyya Önder kalp ameliyatında
        Sırrı Süreyya Önder kalp ameliyatında
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Sürücü 17 yaşında ve ehliyetsiz! Berat'ın katiline tahliye!
        Sürücü 17 yaşında ve ehliyetsiz! Berat'ın katiline tahliye!
        Trump'tan Harvard'a bir tehdit daha
        Trump'tan Harvard'a bir tehdit daha
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        Çalışmadan nasıl emekli olunur?
        Çalışmadan nasıl emekli olunur?
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!
        Tarifeler Nvidia'yı vurdu
        Tarifeler Nvidia'yı vurdu
        Trump ülkeden gitmeye gönüllü olanlara para verecek
        Trump ülkeden gitmeye gönüllü olanlara para verecek
        Zirai don tehlikesi devam ediyor! Sıcaklıklar artıyor
        Zirai don tehlikesi devam ediyor! Sıcaklıklar artıyor
        Gözyaşlarına boğuldu: 30 yıllık emeğim mahvoldu
        Gözyaşlarına boğuldu: 30 yıllık emeğim mahvoldu
        Cevabını sadece bir kişinin bildiği 3 gizem!
        Cevabını sadece bir kişinin bildiği 3 gizem!
        Bungalovdaki gizli kamera! 2 kişi tutuklandı
        Bungalovdaki gizli kamera! 2 kişi tutuklandı
        Boşanma aşamasındaki karısını silahla öldürdü
        Boşanma aşamasındaki karısını silahla öldürdü
        G.Saray tarihinde ilk kez Final-Four'da!
        G.Saray tarihinde ilk kez Final-Four'da!
        Kadın doğum kliniğinde akılalmaz ticaret: Para karşılığı yumurta satışı
        Kadın doğum kliniğinde akılalmaz ticaret: Para karşılığı yumurta satışı
        Gizli kamera nasıl tespit edilir?
        Gizli kamera nasıl tespit edilir?
        Beyaz Saray: Çin'in bizimle bir anlaşma yapması gerekiyor
        Beyaz Saray: Çin'in bizimle bir anlaşma yapması gerekiyor
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        İstanbul'un en pahalı caddesi