Feci olay Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde meydana geldi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca yaşamını yitirdi.

AA'nın haberine göre; Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde yaşayan Musa Koyun ve Esme Koyun'dan haber alamayan yakınları çiftin evine gitti. Evde çiftin hareketsiz yattığının ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

KARBONMONOKSİT GAZI DETAYI

112 Acil Sağlık ekipleri, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdiklerini belirledi. Çiftin cansız bedenleri, Nurhak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.