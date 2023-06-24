Kahramanmaraş'ta gölete giren 2 arkadaş, boğuldu

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İskender ZENGİN/ ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, sıcak havadan bunalıp gölete giren Erdem Güneşgörmez (18) ile arkadaşı Onur Ali Köse (18), boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde Efirağızlı Mahallesi Çatak Kildenlik mevkisinde meydana geldi. Erdem Güneşgörmez ile arkadaşı Onur Ali Köse, sıcak havadan bunalarak gölete girdi. Suya giren 2 arkadaş bir süre sonra gözden kaybolurken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye sualtı aramakurtarma, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Suya giren ekiplerin çalışması sonrası Erdem Güneşgörmez ile Onur Ali Köse'nin cansız bedenine ulaşıldı. Göletten çıkarılan Güneşgörmez ve Köse'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Andırın Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş / Andırın İskender ZENGİN

2023-06-24 23:17:01



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