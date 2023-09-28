Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

KAHRAMANMARAŞ'ınElbistan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı´nın merkez üssünü Elbistan ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 09.18'de meydana geldi. Yerin 14,37 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Kısa süreli endişeye yol açan depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.