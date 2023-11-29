Kahramanmaraş'ta "Yerinde Dönüşüm Projesi" kapsamında evlerin yapımı sürüyor "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, "Yerinde Dönüşüm Projesi" kapsamında sağlanan hibe ve kredi destekleriyle konutların inşası sürüyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, "Yerinde Dönüşüm Projesi" kapsamında sağlanan hibe ve kredi destekleriyle konutların inşası sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca depremlerden etkilenen 11 ilin ayağa kaldırılması ve afetzedelerin evlerine kavuşmaları adına hayata geçirilen proje kapsamında, Afşin ilçesine bağlı Nadır Mahallesi'nde bir köy evinin temeli atıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, depremlerin ardından başlatılan "Yerinde Dönüşüm Projesi"nin, depremzedelerin evlerine kavuşması için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde depreme dayanıklı konutlar oluşturmaya devam ettiklerini belirten Güven, şunları kaydetti:

"Devletimizin 750 bin lira hibe, 750 bin lira kredi ve 190 bin lira proje desteğiyle birlikte inşaata başlandı. Devletimiz hızlıca ayağa kalkmamız için elinden gelen her şeyi yapıyor. Yerinde Dönüşüm Projesi'nden faydalanmak isteyen vatandaşlarımıza belediye olarak elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Belediyemizden ruhsatını alan vatandaşlarımız Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzde sözleşmesini imzalamasının ardından evraklar Bakanlığımıza gidiyor ve birkaç gün içerisinde inşa çalışmaları başlıyor."