Kahramanmaraş'ta Azerbaycan Mahallesi, 197 kilometrelik fore kazıklar üzerine inşa ediliyor 6ŞUBAT depremlerinden sonra yardım ve desteklerinden dolayı Azerbaycan'a teşekkür etmek amacıyla Kahramanmaraş'ta kurulan Azerbaycan Mahallesi, toplam uzunluğu 197 kilometreyi bulan 15 bin 510 fore kazık üzerine inşa ediliyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 320 dönümlük alan üzerine kurulacak mahallenin 100 milyon dolarlık kısmının Azerbaycan tarafından karşılandığını söyledi.

6ŞUBAT depremlerinden sonra yardım ve desteklerinden dolayı Azerbaycan'a teşekkür etmek amacıyla Kahramanmaraş'ta kurulan Azerbaycan Mahallesi, toplam uzunluğu 197 kilometreyi bulan 15 bin 510 fore kazık üzerine inşa ediliyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 320 dönümlük alan üzerine kurulacak mahallenin 100 milyon dolarlık kısmının Azerbaycan tarafından karşılandığını söyledi.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinden sonra Azerbaycan, Türkiye'nin yardımına ilk koşan ülke oldu. İlk etapta depremlerin vurduğu şehirlere arama kurtarma ekiplerini yönlendiren Azerbaycan, daha sonra gıda ve ihtiyaç duyulan diğer yardımları gönderip depremzedelerin barınması için çadır ve konteyner kentler oluşturdu. Azerbaycan ayrıca, depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a içerisinde sosyal donatıların yer alacağı 1000 konut sözü de verdi.

İLK TEMEL, HAYDAR ALİYEV İLKOKULU OLDU

Felaketin ilk gününden itibaren Türkiye'nin yanında yer alan Azerbaycan´a teşekkür etmek için konutların yapılacağı alana Azerbaycan Mahallesi ismi verildi. Mahallede ilk olarak 29 Nisan'da Haydar Aliyev İlkokulu'nun temeli atıldı. 24 derslik okulun temel atma törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev video konferans ile katıldı.

Azerbaycan Mahallesi'nde Haydar Aliyev İlkokulu'nun inşaatı devam ederken, konutlar ve iş yerlerinin inşa edileceği alanlarda zemin güçlendirmesi yapılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Göngör, TOKİ tarafından yapılacak konutların inşa edileceği alanda incelemelerde bulunup, zemin güçlendirme çalışması yapan firmanın yetkililerden bilgi aldı. Hayrettin Güngör, depremlerin ardından Azerbaycan'ın çok büyük yardım ve desteklerini gördüklerini ve bunu hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi. Bu yardım ve desteklere teşekkür etmek adına Azerbaycan Mahallesi oluşturduklarını kaydeden Güngör, çok güzel bir mahallenin inşa edildiğini ifade etti. Güngör, şöyle konuştu:

"Anlamlı olması açısından Haydar Aliyev Caddesi ile Azerbaycan Caddesi'nin kesiştiği bu alanda Azerbaycanlı kardeşlerimizin desteğiyle bu mahalle oluşturuldu ve adına da Azerbaycan Mahallesi denildi. Şimdi burada 1323 konut ile 799 iş yerinin 100 milyon dolarlık kısmını kardeş ülke Azerbaycan karşılıyor. 320 dönümlük bu alanda yoğun bir çalışma var. Öncelikle burada çok sıkı iki kademeli bir zemin etüt çalışması yapıldı, akabinde de burada nasıl bir yapılaşma yapılacağı ortaya kondu. Çünkü bunu çok önemsiyorduk ve bunun olması gerekirdi. Dolayısıyla şu an burada 15 metreye kadar fore kazıklar yapılıyor, zemin güçlendiriliyor. Zemin+3 ve zemin+4 kat şekliyle burada her türlü sosyal donatı alanı olan bir mahalle ortaya çıkıyor. Konutların altında otoparklar, okuldur, sağlık alanlarıdır, sosyal alanlar, yeşil alanlar hepsi düşünülmüş, gerçekten son derece güzel bir mahalle oluşturuluyor."

'HAK KAYBI OLMAYACAK'

Azerbaycan Mahallesi'nin yapıldığı alanda deprem öncesi konut ve iş yerlerinin bulunduğunu hatırlatan Başkan Güngör, "Şundan hiçbir şekilde kaygı duyulmasın, burada kimin evi, kimin konutu, kimin iş yeri, ofisi varsa aynı şekilde verilecek. Bunların hiçbir hak kaybı olmayacak. Hak sahipleri listeleri çıkarılıyor, burada yapılacak binalar yine buradaki hak sahiplerine teslim edilmiş olacak. İş yeri olanlara iş yeri, konutu olanlara konut verilecek" diye konuştu.

'YENİ KAHRAMANMARAŞ'IN İMAR VE İNŞASINI YAPIYORUZ'

TOKİ tarafından depremzedeler için yapılan konutların inşasının devam ettiğini, bir kısmının yakın zamanda hak sahiplerine teslim edileceğini ifade eden Hayrettin Güngör, bunların dışında şehir merkezinde de konut ve iş yeri yapılacağını belirterek şöyle devam etti:

"Şimdi burayla beraber şehrimizin merkezinde iş yeri ve konutların sayısı 10 bine çıkarıldı. Yani sadece bu mahallemizde değil, yine aynı şekilde şehir merkezimizde toplam 10 bin konut ve iş yeri yapılmış olacak. Bu ne demek; yapılan zemin etütlerine bağlı olarak bu alanlar, tabi ki yeni şartlara göre, zemin etüdünün verdiği şartlara göre inşallah yeniden ayağa kalkmış olacak. Biz sloganımızı tekrarlıyoruz, diyoruz ki biz Kahramanmaraş'ımızın yeniden imar ve inşasını yapmıyoruz, yeni Kahramanmaraş'ın imar ve inşasını yapıyoruz. Bu konuda da başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm bakanlarımıza, tüm kurumlarımıza ve burada emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyoruz."

15 BİN 510 FORE KZIK ÜZERİNE YAPILIYOR

Azerbaycan Mahallesi, Hayrullah Mahallesi ile Şazibey Mahallesi'nin kesiştiği 320 dönümlük bir alan üzerine kuruluyor. Alanda deprem öncesinde 1306 konut ile 776 iş yeri olmak üzere toplam 2 bin 82 bağımsız alan yer alırken, proje kapsamında 1323 konut ve 799 iş yeri olmak üzere toplam 2 bin 122 bağımsız bölüm yer alıyor. Konut ve iş yerleri dışında okul, cami ve sosyal alanların da yer alacağı Azerbaycan Mahallesi'nde binaların inşası öncesi zemin güçlendirme çalışmaları yapılıyor. KDV hariç 1 milyar 62 milyon liraya ihalesi yapılan zemin güçlendirme çalışmasının şu ana kadar yüzde 12'lik kısmı tamamlandı. Proje kapsamında alanda hafriyat, fore kazık, grobeton, yalıtım, koruma betonu, atık su, yağmur suyu, içme suyu, Telekom ve yol altyapı imalatlarını gerçekleştirecek. Alana her biri 80 santimetre çapında olan toplam 15 bin 510 fore kazık çakılacak ve bunların 8 bin 378'inin uzunluğu 15 metre, 7 bin 132'sinin uzunluğu ise 10 metre olacak. Fore kazıklarının toplam uzunluğu ise yaklaşık 197 kilometre. Sözleşmeye göre 27 Ekim'de yer tesliminin yapıldı zemin güçlendirme çalışmalarının 21 Ağustos 2024'te tamamlanması bekleniyor. Zemin güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından konut ve işyerlerinin inşaatına başlanacak.

DHA-Genel - Türkiye-Kahramanmaraş - Ömer KOÇ

2023-11-29 09:36:55