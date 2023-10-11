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        Otomobil 30 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

        KAHRAMANMARAŞ'ınAndırın ilçesinde, 30 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Halil Gökçeli yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 19:54 Güncelleme: 11.10.2023 - 19:55
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        Otomobil 30 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
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        KAHRAMANMARAŞ'ınAndırın ilçesinde, 30 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Halil Gökçeli yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gökçeli Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine ilerleyen Halil Gökçeli yönetimindeki 80 KK 133 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen ekipler, sürücü ile otomobildeki Mehmet Daş'ı sıkıştıkları yerden çıkartarak sağlık görevlilerine teslim etti. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Halil Gökçeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Halil Gökçeli'nin cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Kazada yaralanan Mehmet Daş ise Andırın Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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