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        Otomobilin çarptığı çocuk öldü; 15 yaşındaki sürücü adliyede

        KAHRAMANMARAŞ'taotomobilin çarptığı Ömer Halis Ateş (5), hayatını kaybetti. Gözaltına alınan ehliyetsiz sürücü E.B.D. (15), adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 16:38 Güncelleme: 07.12.2023 - 16:40
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        Otomobilin çarptığı çocuk öldü; 15 yaşındaki sürücü adliyede
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        KAHRAMANMARAŞ'taotomobilin çarptığı Ömer Halis Ateş (5), hayatını kaybetti. Gözaltına alınan ehliyetsiz sürücü E.B.D. (15), adliyeye sevk edildi.

        Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Elbistan ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki MÜSİAD Konteyner Kent'te meydana geldi. İddiaya göre; E.B.D.'nin kullandığı 34 DRY 441 plakalı otomobil, oyun oynayan Ömer Halis Ateş'e çarptı. Kazada küçük çocuk ağır yaralanırken, bölgeye ekipler gönderildi. Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürülen Ömer Halis Ateş, kurtarılamadı. Ehliyetsiz sürücü gözaltına alınırken, anaokulu öğrencisi Ateş'in cenazesi Karaelbistan Mahallesi'nde toprağa verildi. E.B.D. işlemleri sonrası adliyeye sevk edilirken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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