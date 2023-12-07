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        Otomobilin çarptığı çocuk öldü; 15 yaşındaki sürücü adliyede (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 18:08 Güncelleme: 07.12.2023 - 18:08
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        Otomobilin çarptığı çocuk öldü; 15 yaşındaki sürücü adliyede (2)
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        TUTUKLANDI

        Kahramanmaraş'takullandığıotomobille çarptığı Ömer Halis Ateş'in ölümüne neden olan sürücü E.B.D., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Kahramanmaraş - Ömer KOÇ

        2023-12-07 18:02:33

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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