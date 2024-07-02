TIR şoförü, kaza sonrası alev alan araçta öldü

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde Ahmet Kaya'nın (23) kullandığı TIR, önünde seyreden TIR'a çarptı. Kaya, çarpışmanın etkisiyle alev alan TIR'da hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Çöçelli Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; Ahmet Kaya yönetimindeki 27 ASL 252 plakalı TIR, önünde giden Mahmut A.'nın kullandığı (38) 42 AJK 81 plakalı TIR'a çarptı. Çarpışmanın ardından Kaya'nın kullandığı TIR, bir anda alev aldı. İhbarla kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Alev topuna dönen TIR, itfaiyenin çalışması sonrası söndürülürken, araçta sıkışan sürücü Ahmet Kaya hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kaya'nın cenazesi, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.