Boşanma davasından çıktıktan sonra eşini bıçakladı

KAHRAMANMARAŞ'ta V.K. (45), boşanma davasından çıktıktan sonra eşi D.K.'yı bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan D.K.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde Kahramanmaraş Adliyesi önünde meydana geldi. Boşanma aşamasında olan D.K. ve V.K., sabah adliyede duruşmaya katıldı. D.K., ertelenen duruşma çıkışı adliyeden ayrılıp yolun karşısına geçmek isterken kocası V.K. yanına geldi. Çıkan tartışmada V.K., çocuğunun önünde D.K.'ye bıçakla saldırdı. Vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralanan D.K. kanlar içinde yere yığılırken, V.K. ise kaçtı.