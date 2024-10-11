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        Kahramanmaraş'ta 69 kişiye mezar olan Güneşli Kocabaş Evleri davasında karar; 8 sanığa hapis cezası

        KAHRAMANMARAŞ'ta, depremde yıkılarak 69 kişiye mezar olan Güneşli Kocabaş Evleri'nin 7'nci bloğuyla ilgili 3'ü tutuklu 9 kişinin yargılandığı davada karar çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 22:59 Güncelleme: 11.10.2024 - 23:05
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        Kahramanmaraş'ta 69 kişiye mezar olan Güneşli Kocabaş Evleri davasında karar; 8 sanığa hapis cezası
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        KAHRAMANMARAŞ'ta, depremde yıkılarak 69 kişiye mezar olan Güneşli Kocabaş Evleri’nin 7’nci bloğuyla ilgili 3’ü tutuklu 9 kişinin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti; sanıklardan 3’ünün ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 14 yıl 5 ay 10 gün, 5 sanığın ise ‘Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 12 yıl 2 ay 20 gün hapisle cezalandırılmasına, 1 sanığın beratine, tutuksuz sanıkların da tutuklanmasına karar verdi.

        ​6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ilk depremde, merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Güneşli Kocabaş Evleri’nin 7’nci bloğunun yıkılması sonucu 69 kişi yaşamını yitirirken, 16 kişi de yaralandı. Binanın yıkılmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada 3’ü tutuklu 9 kişi hakkında ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapisle cezalandırılması talebiyle 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

        Davanın bugünkü karar duruşmasına tutuklu sanıklar binayı yapan şirketin ortaklarından Ökkeş Say (41), şantiye şefi Abdullah Üren (33) ile yapı denetim firmasında denetçilik yapan Tebernuş Özyurt (48) ile tutuksuz sanıklar şirket ortakları Ahmet Say (46), Ökkeş Kır (48) ile binada ölenlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklardan statik proje müellifi Ali Taş’ın (52) katılmadığı duruşmaya diğer sanıklar statik proje ve uygulama denetçisi Abdulkadir Tatar (75), şantiye şefi Kerim Sönmez (37) ve yapı denetim firması yetkilisi Mücahit Kar (34) bulundukları şehirlerdeki adliyelerden SEGBİS sistemiyle duruşma salonuna bağlandı.

        Duruşmada sanıklar son kez savunma yaptı. Abdullah Üren savunmasında, hakkında herhangi bir somut bir delil olmadığını, soruşturma aşamasında savcının ‘Güneşli Kocabaş’ın şantiye şefi sen misin?’ diye sorduğunda ‘Evet’ dediğini ancak sitede 16 blok olduğunu ve detaya girmediğini, bu ifadeden dolayı da bilirkişi raporunda asli kusurlu gösterildiğini belirterek, “20 aydır tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum” dedi. 

        ‘BİLİM ADAMLARININ AFAD BAŞKANI’NIN ÖNGÖREMEDİĞİNİ BEN NASIL ÖNGÖRECEĞİM” 

        Ökkeş Say ise savunmasında beraatini talep ederek şunları söyledi:

        “Savcı mütalaasında bu depremi öngöremediğimizden bahsetmiş. 2020 yılında Kahramanmaraş’ta yapılan tatbikatta depremin büyüklüğünü 7.2 olarak alıyorlar. AFAD Başkanı Okay Memiş, depremin 7.2’den büyük olabileceğini öngöremediğini açıkladı. 2007 ve 2018 yönetmeliklerinin hazırlanmasına yardımcı olan ‘Yönetmelikleri yazan adam’ olarak bilinen Prof. Der. Mehmet Nuray Aydınoğlu da ‘Bu depremi öngörmemiz mümkün değildi’ dedi. Ben de soruyorum, profesörlerin, bilim adamlarının AFAD Başkanı’nın öngöremediğini ben nasıl öngöreceğim.”

        Kerim Sönmez de savunmasında firmadan ayrıldıktan sonra binanın yapıldığını ve bununla ilgili evrakları da dava dosyasına sunduklarını belirterek beraatini talep etti.

        Ahmet Say da şirkette finansman ve muhasebeye baktığını, inşaatlarda hiçbir dahlinin olmadığını belirterek beraatini talep etti. Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyip beraatlerini talep etti.

        Sanıkların avukatları ise 5’nci celsede mahkeme savcısının verdiği mütalaa ile iddianamenin aynı olduğunu, yargılanma sürecinde sanıklar lehine dosyaya giren delillerin görmezden gelindiğini, depremin ivmesinin yönetmeliklerde öngörülen ivmenin 4-5 kat fazlası olduğunu belirterek müvekkillerinin beraatlerini talep etti. Binada yakınlarını kaybedenler ve avukatları da sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

        Duruşma sonunda mahkeme heyeti sanıklardan Ahmet Say’ın beraatine karar verirken,  Ökkeş Say, Ökkeş Kır ve Ali Taş’a ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 14 yıl 5 ay 10 gün, Abdulkadir Tatar, Mücahit Kar, Abdullah Üren, Kerim Sönmez, Tebernuş Özyurt’a ise ‘Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca tutuksuz sanıklar Ökkeş Kır, Ali Taş, Abdulkadir tatar, Mücahit Kar ve Kerim Sönmez’in de tutuklanmalarına karar verdi.

        'DAHA BETER OLUN '

        Mahkeme heyetinin oy çokluğuyla verdiği kararın açıklanmasının ardından sanıkların yakınları sinir krizi geçirdi. Yakınlarını kaybedenler ise “Biz canlarımızı kaybettik, bu ceza az bile. Daha beter olun inşallah” dedi. Bunun üzerine polis taraflar arasına girerek olası kavganın önüne geçti.

        “VERİLEN CEZA BİZİ TATMİN ETMEDİ”

        Binada eşini ve kızını kaybeden Filiz Besni, duruşma sonunda mahkemenin kararını değerlendirdi. Sanıkların yüksek ceza almasını beklediklerini ancak mahkemenin verdiği cezanın az olduğunu belirterek, “Verilen ceza bizi tatmin etmedi, çok az bir ceza aldılar. Biz bu cezalara itiraz edeceğiz. Yani umduğumuz gibi olmadı bu dava, adaletin yerini bulduğunu düşünmüyorum. Benim çocuğumu, eşimin, o kadar ölen insanların…  Biz bu cezaya itiraz edeceğiz” diye konuştu.

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