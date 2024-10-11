Ebrar Sitesi sanığı: Eski yönetmeliğe göre yapılmış binanın yıkılmasını suç olarak üzerime almıyorum

KAHRAMANMARAŞ'ta, depremde yıkılarak 80 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı Ebrar Sitesi N Blok Berk Apartmanı davasının sanıklarından tutuklu Ahmet Özdemir, suçlamaları reddederek, "Devletin verdiği eski yönetmeliğe göre yapılmış bu binanın yıkılmasını suç olarak üzerime almıyorum" dedi.

Yaklaşık 1400 kişinin yaşamını yitirmesi nedeniyle asrın felaketinin simgesi haline gelen Ebrar Sitesi’ndeki N Blok Berk Apartmanı davasında 1’i tutuklu 5 sanığın yargılanmasına 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmada tarafların avukatları ve ölenlerin yakınları salonda hazır bulunurken, tutuklu fenni mesul Ahmet Özdemir (64) ile başka dosyadan tutuklu olan müteahhit Tevfik Tepebaşı (81) ve Atilla Öz (62) ise bulundukları cezaevinden SEGBİS sistemiyle duruşmaya bağlandı. Tevfik Tepebaşı’nın damatları tutuksuz Ahmet Doğan (51) ile hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan Mustafa Timurbanga (55) ise duruşmaya katılmadı

Duruşma, tanıkların dinlenmesiyle başladı. Daha sonra sanıklar savunma yaptı. Tevfik Tepebaşı, yıkılan binayı ölen oğlu Mehmet Ali Tepebaşı’nın yaptırdığını öne sürerek, "Mehmet Ali Tepebaşı çalıştırdığı ekibi kendisi kurmuştur. Teknik ekibi tanımıyorum. Ben kesinlikle müteahhit değilim, müteahhitliğimi kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Ahmet Özdemir ise felaketin Allah’tan geldiğini belirterek, "Allah’tan gelen bir felaketin sorumlusu olarak, devletin verdiği eski yönetmeliği göre yapılmış bu binanın yıkılmasını suç olarak üzerime almıyorum ve beraatimi talep ediyorum" diye kendisini savundu.