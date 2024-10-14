35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 7 belediye personeline 15'er yıla kadar hapis istemi

KAJHRAMANMARAŞ’ta depremde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı’nın yıkılmasına ilişkin 7 belediye personeli hakkında ‘Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 15’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6’ncı İdari Dava Dairesi, depremde yıkılan 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı ile ilgili 7 belediye görevlisi hakkında soruşturma izni vermeyen Kahramanmaraş Valiliği’nin kararını hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle iptal etti. Mahkemenin adli soruşturma yapılmasına yeter derecede suç şüphesinin mevcut olduğu gerekçesiyle soruşturma izni verdiği 7 belediye personeli hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma sonunda, dönemin Kahramanmaraş Belediyesi görevlileri olan eski İmar İşleri Müdürü Fahri Yiğitoğlu (46), mimar Veli Çiftaslan (70), mimar Mehmet Dişçeken (56), Onikişubat Belediyesi personelleri İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Sait Avşar (37), inşaat mühendisi Ali Gemci (46), inşaat teknikeri Mehmet Akif Canlı (30) ile makine mühendisi Mustafa Şirikçi (39) hakkında ‘Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 15’er yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenerek 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

'MEVZUATA AYKIRI PROJEYE UYGUNLUK KARARI VERDİLER' Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede şüphelilerin suçlamaları kabul etmediği belirtilerek, şöyle denildi: “Şahısların görevlerinde ihmal göstererek mevzuat hükümlerine aykırı olan yapı projelerine ve yapıya uygunluk kararları verdikleri, bu sebeple şüphelilerin tahkikat konusu binanın yıkılmasında ihmal ve kusurlarının bulunduğunun değerlendirildiği, bu itibarla şüphelilerin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranmaları sonucunda öngörülemeyecek neticenin gerçekleşmesinden dolayı taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçunu işledikleri yönünde haklarında kamu davası açmaya yeter şüpheye ulaşılmıştır.”