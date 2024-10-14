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        35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 7 belediye personeline 15'er yıla kadar hapis istemi

        KAJHRAMANMARAŞ'ta depremde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 7 belediye personeli hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 16:10 Güncelleme: 14.10.2024 - 16:15
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        35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 7 belediye personeline 15'er yıla kadar hapis istemi
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        KAJHRAMANMARAŞ’ta depremde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı’nın yıkılmasına ilişkin 7 belediye personeli hakkında ‘Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 15’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6’ncı İdari Dava Dairesi, depremde yıkılan 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı ile ilgili 7 belediye görevlisi hakkında soruşturma izni vermeyen Kahramanmaraş Valiliği’nin kararını hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle iptal etti. Mahkemenin adli soruşturma yapılmasına yeter derecede suç şüphesinin mevcut olduğu gerekçesiyle soruşturma izni verdiği 7 belediye personeli hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma sonunda, dönemin Kahramanmaraş Belediyesi görevlileri olan eski İmar İşleri Müdürü Fahri Yiğitoğlu (46), mimar Veli Çiftaslan (70), mimar Mehmet Dişçeken (56), Onikişubat Belediyesi personelleri İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Sait Avşar (37), inşaat mühendisi Ali Gemci (46), inşaat teknikeri Mehmet Akif Canlı (30) ile makine mühendisi Mustafa Şirikçi (39) hakkında ‘Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 15’er yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenerek 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

        'MEVZUATA AYKIRI PROJEYE UYGUNLUK KARARI VERDİLER'

        Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede şüphelilerin suçlamaları kabul etmediği belirtilerek, şöyle denildi:

        “Şahısların görevlerinde ihmal göstererek mevzuat hükümlerine aykırı olan yapı projelerine ve yapıya uygunluk kararları verdikleri, bu sebeple şüphelilerin tahkikat konusu binanın yıkılmasında ihmal ve kusurlarının bulunduğunun değerlendirildiği, bu itibarla şüphelilerin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranmaları sonucunda öngörülemeyecek neticenin gerçekleşmesinden dolayı taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçunu işledikleri yönünde haklarında kamu davası açmaya yeter şüpheye ulaşılmıştır.”

        1’İ TUTUKLU 5 SANIĞIN YARGILANMASI DEVAM EDİYOR

        Öte yandan Ezgi Apartmanı’nın yıkılmasıyla ilgili sorumlulukları olduğu iddia edilen 1’i tutuklu, 2’si firari 5 sanığın yargılaması devam ediyor. Kahramanmaraş 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada kolon kesildiği tespit edilen zemin kattaki pastanenin işletmecileri firari Sami Kervancıoğlu (58) ve Mustafa Pekel (48) ile pastanenin tutuklu iç mekan tasarımcısı Ertan Danacı’nın (52) 'Olası kastla kasten öldürme ve yaralama' suçlarından 876 yıl 6’şar aya kadar, binanın müteahhidi tutuksuz Yakup Aktaş (82) ve fenni mesul Mehmet Tekin’in (60) hakkında ise ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapsi isteniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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