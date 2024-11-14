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        111 kişinin öldüğü binanın müteahhidi: 6 şiddetinde deprem öngörülerek yapılan binamız, 7,7 şiddetindeki depreme dayanmadı

        KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde yıkılarak 111 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi B bloğun müteahhidi Tevfik Tepebaşı (81), duruşmada suçsuz olduğunu belirtip, beraatini talep ederek, "5.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 18:46 Güncelleme: 14.11.2024 - 18:50
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        111 kişinin öldüğü binanın müteahhidi: 6 şiddetinde deprem öngörülerek yapılan binamız, 7,7 şiddetindeki depreme dayanmadı
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        KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde yıkılarak 111 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi B bloğun müteahhidi Tevfik Tepebaşı (81), duruşmada suçsuz olduğunu belirtip, beraatini talep ederek, “5.5-6 şiddetinde bir deprem öngörülerek yapılan binamız, 7.7 şiddetindeki depreme dayanmayarak yıkılmıştır. Benim bu binanın yıkılmasından dolayı hiçbir sorumluluğum yoktur” dedi.

        Yaklaşık 1400 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Siteleri’nde yıkılan binalardan biri olan B Blok ile ilgili ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapisleri istenen 2’si tutuklu, 1’i firari 6 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Kahramanmaraş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklardan Salih Tepebaşılı (54) ile ölenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanıklar Atilla Öz (62) ile Tevfik Tepebaşı ise bulundukları cezaevlerinden SEGBİS sistemiyle mahkeme salonuna bağlanırken, diğer tutuksuz sanıklar Meliha Teker (63) ile Tevfik Tepebaşı’nın damatları Ahmet Doğan ile hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan Mustafa Timurbanga (55) ise duruşmaya katılmadı.

        Duruşmada müteahhit Tevfik Tepebaşı, müteahhit olmadığını ve inşaattan anlamadığını söyledi. Depremden 5 ay sonra çıkan yönetmeliğin, müteahhitleri yaptıkları binadan dolayı 15 yıl sorumlu tutuğunu ve bunun göz önüne alınması gerektiğini kaydeden Tepebaşı, “Binanın hem tapusu hem de yapı kullanım izin belgesi vardır. Bir müteahhitlik söz konusu değildir. 5.5-6 şiddetinde bir deprem öngörülerek yapılan binamız, 7.7 şiddetindeki depreme dayanmayarak yıkılmıştır. Benim bu binanın yıkılmasından dolayı hiçbir sorumluluğum yoktur. Bunların göz önüne alınarak beratimi talep ediyorum” dedi.

        Diğer sanıklar Atilla Öz ile Salih Tepebaşılı da suçlamaları reddetti. Müşteki avukatları ise sanıkların olası kasttan yargılanmasını talep ederken, sanık avukatları da soruşturma ve dava sürecinde alınan bilirkişi raporların hüküm kurmaya elverişli olmadığını, bu nedenle yeni rapor alınmasını ve tutuklu sanıkların tahliyesini talep etti.

        Duruşma sonunda mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip davayı 23 Ocak 2025’e erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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