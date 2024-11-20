Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        33 yıl hapis cezası aldı, kaçma hazırlığı yaparken yakalandı

        KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde yargılandığı 3 farklı suçtan 33 yıl 2 ay hapis cezası alan Bayram Erdoğan (29), kaçma hazırlığı yaparken, mahallede nöbet tutan jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine konuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 19:33 Güncelleme: 20.11.2024 - 19:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        33 yıl hapis cezası aldı, kaçma hazırlığı yaparken yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAHRAMANMARAŞ’ın Elbistan ilçesinde yargılandığı 3 farklı suçtan 33 yıl 2 ay hapis cezası alan Bayram Erdoğan (29), kaçma hazırlığı yaparken, mahallede nöbet tutan jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine konuldu.

        Elbistan ilçesinde, çok sayıda suç kaydı bulunan Bayram Erdoğan’ın kasten yaralama, hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından yargılandığı davaların dün Elbistan 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde karar duruşması yapıldı. Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de davalardan tutuklama çıkma ihtimaline karşı duruşmaya katıldı ancak Bayram Erdoğan duruşmaya gelmedi. Duruşmanın sonunda hakim, sanığı 3 ayrı suçtan toplam 33 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıp, tutuklanmasına karar verdi.

        3 SAAT MAHALLEDE NÖBET TUTTULAR

        Kararın ardından jandarma ekipleri, Bayram Erdoğan’ı yakalamak için çalışma başlattı. Erdoğan’ın, hakkında verilen kararı öğrendiği ve bu nedenle de evinden eşyaları alarak kaçacağı bilgisine ulaşan ekipler, Erdoğan’ın Karaelbistan Mahallesi’ndeki evine operasyon düzenledi ancak bulamadı. Mahallede yaklaşık 3 saat nöbet tutan jandarma ekipleri, gece saatlerinde Bayram Erdoğan’ı eve girmek üzereyken yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ukrayna'dan Rusya'ya İngiliz füzeleriyle saldırı
        Ukrayna'dan Rusya'ya İngiliz füzeleriyle saldırı
        MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret
        MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret
        "Hastane sahibi yoğun bakımdaki kameraları çıkarttı!"
        "Hastane sahibi yoğun bakımdaki kameraları çıkarttı!"
        Yarın için 46 kente "sarı" alarm uyarısı! Pazar günü kar geliyor!
        Yarın için 46 kente "sarı" alarm uyarısı! Pazar günü kar geliyor!
        Transfer için gözler Friedel'da!
        Transfer için gözler Friedel'da!
        Toparlanma ne zaman satın alınır?
        Toparlanma ne zaman satın alınır?
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        20 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        20 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Oosterwolde'den ayrılık itirafı!
        Oosterwolde'den ayrılık itirafı!
        Nasuh Mahruki tutuklandı
        Nasuh Mahruki tutuklandı
        Yunus'a dev zam!
        Yunus'a dev zam!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Ergenlik fotoğrafı ortaya çıktı
        Ergenlik fotoğrafı ortaya çıktı
        Erbil ve Ortaç hakkında iddianame
        Erbil ve Ortaç hakkında iddianame
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve asgari ücret açıklaması
        "İyi ki benim babamsın"
        "İyi ki benim babamsın"
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 10...
        Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 10...
        Kahramanmaraş merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 10 tutuklama
        Kahramanmaraş merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 10 tutuklama
        Taksici Hayriye, Kahramanmaraş sokaklarında direksiyon başında
        Taksici Hayriye, Kahramanmaraş sokaklarında direksiyon başında
        Andırın'da kayın ormanları güz renkleriyle doğa tutkunlarını ağırlıyor
        Andırın'da kayın ormanları güz renkleriyle doğa tutkunlarını ağırlıyor
        Kahramanmaraş'ta, depoda çıkan yangında 70 ton buğday küle döndü
        Kahramanmaraş'ta, depoda çıkan yangında 70 ton buğday küle döndü
        Kahramanmaraş'ta "Uluslararası Yedi Güzel Adam Sempozyumu" sona erdi
        Kahramanmaraş'ta "Uluslararası Yedi Güzel Adam Sempozyumu" sona erdi