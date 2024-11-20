33 yıl hapis cezası aldı, kaçma hazırlığı yaparken yakalandı

KAHRAMANMARAŞ’ın Elbistan ilçesinde yargılandığı 3 farklı suçtan 33 yıl 2 ay hapis cezası alan Bayram Erdoğan (29), kaçma hazırlığı yaparken, mahallede nöbet tutan jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine konuldu.

Elbistan ilçesinde, çok sayıda suç kaydı bulunan Bayram Erdoğan’ın kasten yaralama, hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından yargılandığı davaların dün Elbistan 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde karar duruşması yapıldı. Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de davalardan tutuklama çıkma ihtimaline karşı duruşmaya katıldı ancak Bayram Erdoğan duruşmaya gelmedi. Duruşmanın sonunda hakim, sanığı 3 ayrı suçtan toplam 33 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıp, tutuklanmasına karar verdi.