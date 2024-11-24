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        Fırtınanın uçurduğu çatı duvarı veli toplantısına gelenlerin üzerine düştü; baba ve 2 çocuğu yaralandı

        KAHRAMANMARAŞ'ta fırtına nedeniyle bir okulun çatı duvarı, veli toplantısı için okula gelenlerin araçlarının üzerine düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 18:19 Güncelleme: 24.11.2024 - 18:25
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        Fırtınanın uçurduğu çatı duvarı veli toplantısına gelenlerin üzerine düştü; baba ve 2 çocuğu yaralandı
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        KAHRAMANMARAŞ’ta fırtına nedeniyle bir okulun çatı duvarı, veli toplantısı için okula gelenlerin araçlarının üzerine düştü. Otomobillerden birinde bulunan baba ve 2 çocuğu yaralandı.

        Kahramanmaraş’ta fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen veli toplantısı sırasında fırtına nedeniyle okulun çatı duvarı, bahçedeki araçların üzerine düştü. Araçlardan birinde bulunan Abdullah Kekil ile 2 çocuğu duvarın üstüne düştüğü otomobilde sıkışarak yaralandı.

        Kekil ve çocuklarının yardımına ilk koşan ise okuldaki öğretmenler ve veliler oldu. İhbar üzerine okula sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarılan Kekil ve çocukları Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedaviye alınan yaralılardan Abdullah Kekil’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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