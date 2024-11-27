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        Isıtıcıdan sızan gazdan zehirlenerek öldü, eşi hastaneye kaldırıldı

        KAHRAMANMARAŞ'ta tüplü ısıtıcıdan sızan gazdan zehirlenen Hatice Günay (68) hayatını kaybetti, baygın haldeki eşi Hasan Günay hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 13:41 Güncelleme: 27.11.2024 - 13:45
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        Isıtıcıdan sızan gazdan zehirlenerek öldü, eşi hastaneye kaldırıldı
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        KAHRAMANMARAŞ'ta tüplü ısıtıcıdan sızan gazdan zehirlenen Hatice Günay (68) hayatını kaybetti, baygın haldeki eşi Hasan Günay hastaneye kaldırıldı.

        Afşin ilçesi Küçüktatlar Mahallesi'nde yaşayan Günay çiftinden haber alamayan yakınları, sabah saatlerinde adreslerine gitti. İçeri girdiklerinde Hasan Günay ile Hatice Günay'ı yerde hareketsiz bulan yakınları, 112 Acil Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Hatice Günay'ın tüplü ısıtıcıdan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi, baygın haldeki Hasan Günay da Afşin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hatice Günay’ın cenazesi hastane morguna konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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