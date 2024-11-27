Kevser'in ölümüne neden olan maganda yakalanıp, tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde evinin önünde oturduğu sırada başından vurulan Kevser Bozkurt'un (28) ölümüne neden olan merminin, yakındaki bir düğünde Güray Türk (28) tarafından ateşlenen tabancadan çıktığı tespit edildi. Gözaltına alınan Türk, tutuklandı.

Olay, 8 Ağustos'ta Çiçek Mahallesi'nde meydana geldi. Kevser Bozkurt, evinin önünde oturduğu sırada birden yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan ve başına mermi isabet ettiği belirlenen Bozkurt, hayatını kaybetti. Çalışma başlatan Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay günü Bozkurt'un evinin yakınında düğün olduğunu belirledi. Şüpheli ya da şüphelilerin bulunması için özel ekip kuruldu.