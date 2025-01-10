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        Ebrar Sitesi F Blok davasında 1 tahliye, 1 tutuklama

        KAHRAMANMARAŞ'ta 96 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi F Blok davasında mahkeme heyeti, tutuklu sanık Çetin Kurt'un (64) tahliyesine, tutuksuz sanık Tevfik Tepebaşı'nın (81) ise tutuklanmasına karar verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 14:33 Güncelleme: 10.01.2025 - 14:35
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        Ebrar Sitesi F Blok davasında 1 tahliye, 1 tutuklama
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        KAHRAMANMARAŞ'ta 96 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi F Blok davasında mahkeme heyeti, tutuklu sanık Çetin Kurt'un (64) tahliyesine, tutuksuz sanık Tevfik Tepebaşı'nın (81) ise tutuklanmasına karar verdi.

        6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yaklaşık 1400 kişi yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi F Blok'un yıkılmasıyla ilgili sitenin kurucusu tutuksuz Tevfik Tepebaşı, F bloku yapan Çetin Konut Yapı Kooperatif Başkanı tutuklu Çetin Kurt, tutuksuz sanıklar Ahmet Doğan (52), Atilla Öz (63), Berra Elbistanlı (49), Metin Kazancı (61), Mustafa Timurbanga (56) ve Tamer Kurtaran'ın (61), ‘Bilinçli taksirle ölüme ve yaralama neden olma' suçundan 22'şer yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davaya devam edildi.

        Kahramanmaraş 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada; Çetin Kurt tutuklu bulunduğu cezaevinden, tutuksuz Tevfik Tepebaşı ise başka dosyadan tutuklu olduğu cezaevinden SEGBİS ile duruşma salonuna bağlandı. Duruşma sonunda mahkeme heyeti, tutuklu Sanık Çetin Kurt'un tahliyesine, tutuksuz Tevfik Tepebaşı'nın ise tutuklanmasına karar verip davayı erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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