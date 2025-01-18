Turkcell Zeka Gücü Projesi'nin yeni sınıfı Elbistan'da açıldı

TURKCELL Zeka Gücü Projesi’nin bu yıl faaliyete geçecek sınıflarından ilki, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde hizmete açıldı. Açılış töreninde, çocukların karne heyecanına ortak olan Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, 2016 yılından bu yana Millî Eğitim Bakanlığı ile sürdürülen proje kapsamında, Zekâ Gücü sınıflarının sayısının deprem bölgesinde 13’e, ülke genelinde ise 87’ye ulaştığını belirterek “Öğrencilerimiz, bugüne kadar ulusal ve uluslararası yarışmalarda 400’den fazla ödül ve şampiyonluk kazanarak bizleri gururlandırdı. Gerekli tüm teknolojik donanımların bulunduğu sınıflarda, Türkiye’nin yarınlarına yön verecek nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Turkcell’in Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirdiği, özel yetenekli çocukları ve gençleri geleceğin dünyasına hazırlamayı amaçlayan ‘Zeka Gücü’ projesinin yeni sınıfı, Kahramanmaraş Elbistan Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) bünyesinde açıldı. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç ev sahipliğinde gerçekleştirilen Zekâ Gücü Teknoloji Sınıfı’nın açılışına, Millî Eğitim Bakanlığı’ndan yetkililer de katıldı.

Açılışa, ara tatile girdikleri için karneleri ile katılan öğrencilere karne hediyesi olarak robotik ve kodlama proje setleri verildi. Elbistan BİLSEM öğrencileri, Turkcell’in yeni karakteri Teknocan’ın maskotuyla eğlendi.

'2016’DAN BU YANA HER SENE 66 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİ ZEKA GÜCÜ SINIFLARINI KULLANDI'

Elbistan Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Zekâ Gücü Teknoloji Sınıfı’nın açılışında çocukların karne heyecanını paylaşan ve onlarla sohbet eden Dr. Ali Taha Koç şunları söyledi:

“2016 yılında başlayan proje kapsamında, bugüne dek Türkiye’nin 55 şehrinde, 87 Zeka Gücü sınıfını hizmete açtık. Her sene 66 binden fazla öğrenciye ulaşıyoruz. 2025’te hizmet verecek sınıflardan ilkinin açılışını yaptık. Sınıflarımızı artırmaya devam edeceğiz. Zekâ Gücü projemiz, çocuklarımızın teknolojiyi sadece tüketen değil aynı zamanda üreten, farkındalığı yüksek bireyler olarak yetişmesine büyük katkı sağlıyor. Özel beceri ve ilgi alanlarına göre seçilen çocuklarımızın ve gençlerimizin, yapay zekâ, robotik kodlama, akıllı ev, bulut teknolojileri ve uzay bilimleri gibi birçok alanda eğitim almalarını, aynı zamanda dijital okuryazar olmalarını ve geleceğin dünyasına hazırlanmalarını sağlıyoruz. Karne heyecanının yaşandığı gün, Elbistan BİLSEM’de teknoloji üreten öğrencilerimizle bir araya gelmenin coşkusunu yaşadım. Bu vesileyle, ülkemizin geleceği olan sevgili öğrencilere güzel bir yarıyıl tatili diliyorum.”