Kaldırımda yürüyen kadını yumruklayan şüpheli tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ’ın Pazarcık ilçesinde Yunus Emre Yellice, kaldırımda yürüyen Nisanur Akdere’ye yumruk attı. Yere düşen Akdere’nin elmacık kemiği çatlarken, güvenlik kamerasına da yansıyan olay sonrası gözaltına alınan Yellice, tutuklandı.

Olay, geçen hafta cuma günü Kartalkaya Bulvarı’nda meydana geldi. Nisanur Akdere kaldırımda yürürken karşısından gelen Yunus Emre Yellice’nin yumruklu saldırısına uğradı. Akdere, yüzüne aldığı yumruk darbesiyle yere yığılırken, Yunus Emre Yellice ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hastaneye götürülen Nisanur Akdere’nin elmacık kemiğinin çatladığı belirlendi. Akdere’nin şikayeti üzerine Yunus Emre Yellice, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. İfadesinde psikolojik sorunları olduğunu öne süren Yellice, sevk edildiği adliyede adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan Yunus Emre Yellice, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.