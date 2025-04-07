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        Tarladan yol geçirme kavgası; 7 yaralı, 2 tutuklama

        KAHRAMANMARAŞ'ta iki aile arasında tarladan yol geçirilmek istenmesi nedeniyle çıkan sopalı ve sandalyeli kavgada 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 12:14 Güncelleme: 07.04.2025 - 12:20
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        Tarladan yol geçirme kavgası; 7 yaralı, 2 tutuklama
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        KAHRAMANMARAŞ'ta iki aile arasında tarladan yol geçirilmek istenmesi nedeniyle çıkan sopalı ve sandalyeli kavgada 7 kişi yaralandı. Cep telefonuyla görüntülenen kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Olay, 30 Mart'ta Ramazan Bayramı'nın ilk günü Onikişubat ilçesi Dönüklü Mahallesi’nde meydana geldi. Ökkeş Altıntaş, komşusu Ali Bulut’un tarlasından yol geçirmek istedi. Bulut, yola izin vermeyince taraflar arasında önce tartışma sonra da kavga çıktı. Yakınlarının da dahil olduğu kavgada taraflar birbirine sopa ve sandalyelerle saldırdı. Bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülediği kavgada 7 kişi aldıkları darbelerle yaralandı. Kavga, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılırken, yaralılar hastanelere kaldırıldı, 2 kişi ise gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Ahmet Altıntaş ile Ömer Bulut, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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