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        Çekiciye çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        KAHRAMANMARAŞ'ta, kar nedeniyle kayganlaşan yolda önündeki çekiciye çarpan otomobilin sürücüsü Ahmet Hakan Akkoyun, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 21:44 Güncelleme: 11.04.2025 - 21:50
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        Çekiciye çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        KAHRAMANMARAŞ’ta, kar nedeniyle kayganlaşan yolda önündeki çekiciye çarpan otomobilin sürücüsü Ahmet Hakan Akkoyun, hayatını kaybetti.

        Kaza, akşam saatlerinde Edebiyat Yolu Bahaettin Karakoç Tüneli girişinde meydana geldi. Ahmet Hakan Akkoyun yönetimindeki 46 ADL 049 plakalı otomobil, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak H.B.’nin kullandığı 46 F 1563 plakalı çekiciye arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ahmet Hakan Akkoyun’un hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Akkoyun’un cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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