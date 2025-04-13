İnşaat işçilerinin kaldığı konteyner yandı
KAHRAMANMARAŞ'ta inşaat işçilerinin kaldığı konteynerler, yangında kullanılamaz hale geldi.
KAHRAMANMARAŞ’ta inşaat işçilerinin kaldığı konteynerler, yangında kullanılamaz hale geldi.
Konut şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde gece saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonunda yangın söndürüldü.
Konteynerin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlatıldı.
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