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        İnşaat işçilerinin kaldığı konteyner yandı

        KAHRAMANMARAŞ'ta inşaat işçilerinin kaldığı konteynerler, yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 12:44 Güncelleme: 13.04.2025 - 12:50
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        İnşaat işçilerinin kaldığı konteyner yandı
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        KAHRAMANMARAŞ’ta inşaat işçilerinin kaldığı konteynerler, yangında kullanılamaz hale geldi.

        Konut şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde gece saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonunda yangın söndürüldü.

        Konteynerin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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