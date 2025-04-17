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        Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın

        KAHRAMANMARAŞ'ta, bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 22:33 Güncelleme: 17.04.2025 - 22:35
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        Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın
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        KAHRAMANMARAŞ’ta, bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

        Yangın, akşam saatlerinde Kavlaklı Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının pamuk ve elyaf deposundan çıktı. Depoda bulunan kumaş ve elyaf gibi yanıcı maddeler nedeniyle yangın, kısa sürede yayıldı. Depodan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere anında müdahale eden ekipler, çalışmalar sonunda yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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