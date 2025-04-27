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        Çobanı sopayla döven kız kardeşlere hapis cezası ve tahliye

        KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde kendilerine içki almayan çoban Nail Yener'i (46) sopayla dövüp o anları cep telefonuyla kaydeden tutuklu Melek G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 09:38 Güncelleme: 27.04.2025 - 09:40
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        Çobanı sopayla döven kız kardeşlere hapis cezası ve tahliye
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        KAHRAMANMARAŞ’ın Andırın ilçesinde kendilerine içki almayan çoban Nail Yener’i (46) sopayla dövüp o anları cep telefonuyla kaydeden tutuklu Melek G. (24) ve Seçil G. (18) kardeşler hakkında yargılandıkları davada karar çıktı. Hakim, Seçil G.’ye 1 yıl 9 ay 20 gün hapis ve 19 bin 400 lira adli para cezası, Melek G.’yi de 1 yıl 3 ay 37 gün hapis ve 11 bin 600 lira adli para cezasına çarptırıp, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve tahliyelerine karar verdi.

        Andırın’ın kırsal Çokak Mahallesi’nde 20 Eylül 2024’te, Melek G. ve Seçil G., hayvanları otlatan çoban Nail Yener’in yanına giderek kendilerine içki almasını istedi. Olumsuz cevap alan kardeşlerden Seçil G., Nail Yener’i darbetti. Ablası Melek G. tarafından da cep telefonuyla kaydedilen olayda Seçil G., Yener’i önce tokatladı, ardında da sopayla vurmaya başladı. Aldığı darbelerle başı kanayan Nail Yener, “Allah’ını seversen vurma” dedi. Ancak Seçil G., kendisini kaydeden ablasına “Bak beyni kanıyor. Bak bak beyninden nasıl kan geliyor, yaklaştır kamerayı. Evet arkadaşlar, Nail ağabeyimizin kafası kanadı ama bir şey olmaz” diyerek Yener’e sopayla vurmaya devam etti. Seçil G., zaman zaman şarkı söyleyip oynayarak Nail Yener’i darbetmeye devam ederken, Melek G. ise “Bacaklarına vur” diyerek kardeşini yönlendirdi. Nail Yener’in şikayetçi olması üzerine Melek G. ile Seçil G. tutuklandı.

        Soruşturma sonunda Andırın Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘Beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahla basit yaralama’, ‘Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit, alenen hakaret’ suçlarından Melek G. hakkında 11 yıl 10 aya kadar, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan Seçil G. hakkında ise 7 yıl 11 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        'BİR DAHA BÖYLE BİR SUÇ İŞLEMEYECEĞİM'

        Davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmaya taraf avukatları katılırken, sanıklar Melek G. ile Seçil G. tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS sistemiyle mahkeme salonuna bağlandı. Duruşmada son sözleri sorulan sanıklardan Seçil G., önceki duruşmalardaki savunmalarını tekrarladığını belirterek, “Yaptıklarımdan dolayı çok pişmanım. Bir daha böyle bir suç işlemeyeceğim” dedi.

        Abla Melek G. de savunmasında bir daha böyle bir suç işlemeyeceğini söyledi.

        Cumhuriyet savcısı ise görüntülerde Seçil G.’nin Nail Yener’e hakaret ettiği, tehditlerde bulunduğu ve silahtan sayılan sopayla Yener’i darbettiğini, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Melek G.’nin de olayın en başından beri kardeşiyle fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek iştirak halinde suçu işlediğini belirterek sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

        Duruşma sonunda hakim, Seçil G.’ye yaralama ve silahla tehdit suçlarından 1 yıl 9 ay 20 gün hapis, hakaret suçundan ise 19 bin 400 lira adli para cezası verdi. Melek G. ise aynı suçlardan 1 yıl 3 ay 37 gün hapis ve 11 bin 600 lira adli para cezasına çarptırıldı. Hakim, sanıklar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve tahliyelerine karar verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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