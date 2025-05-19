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        Kahramanmaraş'ta kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        KAHRAMANMARAŞ'ta, bir kağıt fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 20:26 Güncelleme: 19.05.2025 - 20:30
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        Kahramanmaraş'ta kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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        KAHRAMANMARAŞ’ta, bir kağıt fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Yangın, öğle saatlerinde Eyüp Sultan Mahallesi’ndeki bir kağıt fabrikasının açık hava deposunda çıktı. Depodaki kağıt balyalarından alevlerin yükseldiğini görenler, hemen depo çevresindeki yangın söndürme sistemini devreye alarak alevlere müdahale etmeye başladı.

        Alevler kısa sürede yayılınca ihbar üzerine fabrikaya itfaiye ekipleri sevk edildi. Fabrikaya ulaşan ekiplerin çalışması sonrası alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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