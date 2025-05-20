Erkek arkadaşının bıçakla öldürdüğü Şevval, toprağa verildi

Adana’da erkek arkadaşı Engin Yüce tarafından bıçakla öldürülen Şevval Çiftçi’nin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsisinin ardından ailesine teslim edildi. Şevval Çiftçi’nin cenazesi, Andırın’ın Boynuyoğunlu Mahallesi’ndeki mezarlığa getirildi. İmamın helallik almasından sonra cenaze namazı kılındı. Sevda Çınar’ın cenazesi, namazın ardından gözyaşları arasında mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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