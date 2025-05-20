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        Erkek arkadaşının bıçakla öldürdüğü Şevval, toprağa verildi

        ADANA'da erkek arkadaşı Engin Yüce (31) tarafından bıçaklanarak öldürülen Şevval Çiftçi (23), Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 19:04 Güncelleme: 20.05.2025 - 19:10
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        Erkek arkadaşının bıçakla öldürdüğü Şevval, toprağa verildi
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        ADANA’da erkek arkadaşı Engin Yüce (31) tarafından bıçaklanarak öldürülen Şevval Çiftçi (23), Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde toprağa verildi.

        Adana’da erkek arkadaşı Engin Yüce tarafından bıçakla öldürülen Şevval Çiftçi’nin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsisinin ardından ailesine teslim edildi. Şevval Çiftçi’nin cenazesi, Andırın’ın Boynuyoğunlu Mahallesi’ndeki mezarlığa getirildi. İmamın helallik almasından sonra cenaze namazı kılındı. Sevda Çınar’ın cenazesi, namazın ardından gözyaşları arasında mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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