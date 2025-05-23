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        Otomobil, halk otobüsüne çarptı: 1 ölü, 8 yaralı

        KAHRAMANMARAŞ'ta, otomobilin, özel halk otobüsüne arkadan çarptığı kazada Esra Baran (22) öldü, 8 kişi ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 14:46 Güncelleme: 23.05.2025 - 14:50
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        Otomobil, halk otobüsüne çarptı: 1 ölü, 8 yaralı
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        KAHRAMANMARAŞ'ta, otomobilin, özel halk otobüsüne arkadan çarptığı kazada Esra Baran (22) öldü, 8 kişi ise yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, K.A. yönetimindeki 06 DSV 317 plakalı otomobil, önünde ilerleyen M.K.’nin kullandığı 46 H 0062 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Otomobilin sürücüsü K.A. ile otobüsteki 8 yolcu yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Esra Baran, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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