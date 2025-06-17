İş makinesi operatörü, yıktığı binanın altında kalıp, hayatını kaybetti (2)

Kahramanmaraş'ta yıktığı binanın enkazı altında kalan iş makinesi operatörü Ömürcan Akyürek'in (24) cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonrasında enkaz altından çıkarılan operatörün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Cenaze ambulansa taşınırken Ömürcan Akyürek'in yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

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