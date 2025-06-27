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        Muhsin Yazıcıoğlu davası 5 Kasım'a ertelendi

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesiyle ilgili başlatılan soruşturmayı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgüt yöneticilerinin talimatıyla yönlendirdikleri öne sürülen 19 kişinin yargılandığı dava, ana soruşturma dosyasının sonucunun beklenmesine karar verilerek 5 Kasım'a ertelendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 12:37 Güncelleme: 27.06.2025 - 12:40
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        Muhsin Yazıcıoğlu davası 5 Kasım'a ertelendi
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        Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesiyle ilgili başlatılan soruşturmayı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgüt yöneticilerinin talimatıyla yönlendirdikleri öne sürülen 19 kişinin yargılandığı dava, ana soruşturma dosyasının sonucunun beklenmesine karar verilerek 5 Kasım’a ertelendi.

        Kahramanmaraş 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davanın 15’inci duruşmasına tutuksuz sanık Mehmet Yaşar Durukan, Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu, ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklar Davut Uçum başka suçtan hükümlü olduğu cezaevinden, Ebubekir Semih Yüksekkaya ve Nedim Bakırhan ise yaşadıkları şehirlerdeki adliyelerden SEGBİS sistemiyle duruşma salonuna bağlandı.

        Mehmet Yaşar Durukan savunmasında suçlamaları reddetti. Durukan, “Amerika ve Kanada’da iki ayrı internet sitesi vardır. İddianameyi tamamen yayınlamışlar. Buradaki herkesin adres ve kimlik bilgilerini yayınlamışlar ve ilgili iddianame siteden kaldırıldı. 2023’ten beri çok uğraşıyorum kaldırmadılar. Bu da insanların hedef olması açısından çok kötü bir durum. Bu kişiler gazeteci değildir. Bu hususta suç duyurusunda bulunacağım ve sonucunu da mahkemenize bildireceğim” dedi. Diğer sanıklar da savunmalarında suçlamaları reddetti.

        Duruşma sonunda mahkeme heyeti, 25 Mart 2009’da düşen helikopterde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu, BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, yardımcısı Yüksel Yancı, BBP Sivas Belediye Meclisi Üyesi Adayı Murat Çetinkaya, İHA muhabiri İsmail Güneş ve Pilot Mustafa Kaya İstektepe'nin hayatını kaybetmesiyle ile Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın sonucunun beklenmesine karar verip davayı 5 Kasım’a erteledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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