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        146 kişinin öldüğü sitenin davasında 2 kişiye hapis, 5 kişiye beraat talebi

        KAHRAMANMARAŞ'ta depremde yıkılan Hamidiye Sitesi'nde 146 kişinin ölümüne ilişkin görülen davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, 1'i tutuklu 2 sanığın 22 yıl 6'şar hapisle cezalandırılmasını, tutuksuz 5 sanığın ise beraatlerine talep etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 15:11 Güncelleme: 27.06.2025 - 15:15
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        146 kişinin öldüğü sitenin davasında 2 kişiye hapis, 5 kişiye beraat talebi
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        KAHRAMANMARAŞ’ta depremde yıkılan Hamidiye Sitesi’nde 146 kişinin ölümüne ilişkin görülen davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, 1’i tutuklu 2 sanığın 22 yıl 6’şar hapisle cezalandırılmasını, tutuksuz 5 sanığın ise beraatlerine talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklara mütalaaya karşı savunma yapmaları için ek süre vererek davayı erteledi.

        Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi’ndeki Hamidiye Sitesi, 6 Şubat’ta meydana gelen ilk depremde yıkıldı, 146 kişi yaşamını yitirdi. Binanın yıkılmasına ilişkin 1’i tutuklu 7 sanık hakkında ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davaya Kahramanmaraş 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya sitenin müteahhidi ve o dönem Kahramanmaraş Belediyesi Fen İşleri Müdürü olan tutuklu sanık Ahmet Kara, tutuksuz sanıklar Kara’nın kardeşi Hamidiye Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Ali Kara (59) ve Yönetim Kurulu Üyeleri Talat Özdemir (65), Cahit Küçükönder (65), Oğuz Yenipınar (58), Cengiz Yürürdurmaz (55) ve Selahattin Solacak (66), taraf avukatları ile sitede ölenlerin yakınları katıldı.

        ‘VEFAT EDENLERİN SORUMLUSU BEN DEĞİLİM’

        Ahmet Kara duruşmadaki savunmasında, suçlamaları reddedip tahliyesini talep etti. Bilirkişi raporundaki bazı analizlerin yetersiz olduğunu öne süren Kara, “Binayla ilgili malzeme yetersizliğinden bahsedilemez. Vefat edenlerin sorumlusu ben değilim. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

        AĞABEYİNİ SUÇLADI

        Ali Kara ise sitenin inşa sürecinde hiçbir dahlinin olmadığını belirterek, “Buranın yapımcısı biz değiliz, Ahmet Kara'dır. 60 yaşındayım, yapsam yaptım derim. Ancak bu işlerin hiçbirinde bulunmadım. İnşaatla alakalı herhangi bir yönetim toplantısı dahi yapılmadı” diye konuştu.

        Diğer sanıklar da önceki duruşmalardaki beyanlarını tekrar ettiklerini ve suçsuz olduklarını söyledi.

        Duruşmada Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Savcı mütalaasında, bilirkişi raporlarına göre Ahmet Kara ve Ali Kara’nın sitenin inşasında üzerlerine düşen yükümlülükleri yerine getirmeyerek binaların yıkılmasında kusurlu olduklarının anlaşıldığı, bu nedenle ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 22 yıl 6’şar ay hapisle cezalandırılmasını ve cezanın da üst sınırdan verilmesini talep etti. Savcı, tutuksuz sanıklar Talat Özdemir, Cahit Küçükönder, Oğuz Yenipınar, Cengiz Yürürdurmaz ve Selahattin Solacak’ın ise sitenin inşasında fiilen ilgilenmedikleri gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesini istedi.

        Mahkeme heyeti, sanılara ve taraf avukatlarına mütalaaya karşı savunma yapmaları için ek süre vererek davayı 11 Eylül’e erteledi.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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