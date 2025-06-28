Kahramanmaraş'taki orman yangını 33 saatte söndürüldü

KAHRAMANMARAŞ’ın Türkoğlu ilçesinde dün sabah çıkan orman yangını, 33 saat süren çalışmaların sonunda kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışması başlatırken, Pazarcık ilçesinde de orman yangını çıktı.

İmalı Mahallesi’ndeki ormanda, dün saat 07.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler çalışma başlattı. 160 personel, 12 arazöz, 6 su tankı, 10 ilk müdahale aracı, 5 iş makinesi ile yangını söndürmeye çalışırken, bölgede yaşayanlar da ekiplere destek verdi. 33 saat süren mücadele sonunda alevler bugün saat 16.30 sıralarında kontrol altına alındı. Ekipler bir taraftan soğutma çalışması başlatırken, diğer yandan yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için de inceleme başlatıldı.

PAZARCIK’TA DA YANGIN ÇIKTI

Öte yandan, Pazarcık ilçesi Söğütlü Mahallesi'ndeki ormanda saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Yangına müdahale etmek için bölgeye 40 personelle birlikte 3 helikopter, 5 arazöz, 3 su tankı ile çok sayıda iş makinesi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.