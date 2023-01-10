Kahramanmaraş'ta EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla yürütülen Şehit Jandarma Binbaşı Tahsin Hasan Büyükçoban Operasyonu'nda, bomba köpeği "Vida" ve mayın köpeği "Teras"ın da katılımıyla gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde, ilçe kırsalında teröristlerce önceden kullanıldığı değerlendirilen depo belirlendi.
Depoda bulunan EYP yapımında kullanılan malzemeler imha edildi.