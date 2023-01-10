Kahramanmaraş'ta EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

Logosunda sübliminal mesaj mı gizli? İşte dünyanın en ünlü markası hakkında bilinmeyen gerçekler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla yürütülen Şehit Jandarma Binbaşı Tahsin Hasan Büyükçoban Operasyonu'nda, bomba köpeği "Vida" ve mayın köpeği "Teras"ın da katılımıyla gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde, ilçe kırsalında teröristlerce önceden kullanıldığı değerlendirilen depo belirlendi.

Depoda bulunan EYP yapımında kullanılan malzemeler imha edildi.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.