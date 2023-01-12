Kahramanmaraş'ta kaymakamlar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta kaymakamlar Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Dulkadiroğlu Kaymakamı Fatih Çelikkaya, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Nurhak Kaymakamı Sercan Yıldız ve Çağlayancerit Kaymakamı Asım Özdemir AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "çevre - yaşam", "haber" ve "spor" kategorilerinde üç kare için oy kullandı.

Fatih Çelikkaya, haber kategorisinde Emrah Yorulmaz’ın "TOGG'un ilk yolculuğu", çevre-yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" spor kategorisinde ise Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi" fotoğrafına oy verdi.

Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, haber kategorisinde Murat Şengül'ün "Yolumuz bir", çevre-yaşam kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi" spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgüncü'nün "Şampiyonlar" karesine oy verdi.

Nurhak Kaymakamı Sercan Yıldız, haber kategorisinde Emrah Yorulmaz’ın "TOGG'un ilk yolculuğu", çevre-yaşam kategorisinde Ali Rıza Akkır'ın "Körfez ışıkları" spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgüncü'nün "Şampiyonlar" karesini oyladı.

Çağlayancerit Kaymakamı Asım Özdemir ise haber kategorisinde Kahraman Bekçili'nin "Kömür karası gözyaşları", çevre-yaşam kategorisinde Mehmet Kaman'ın "Kızıl şehir kano" spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgüncü'nün "Şampiyonlar" karesini seçti.



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