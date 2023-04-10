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Kahramanmaraş'ta bugüne kadar 2 milyon 560 bin metreküp moloz kaldırıldı

AA

Kahramanmaraş'ta bugüne kadar 2 milyon 560 bin metreküp moloz kaldırıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - HALİL FİDAN / İZZET MAZI - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta kent merkezi ve 9 ilçedeki enkazın büyük bölümü kaldırıldı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, kentte depremlerden en çok etkilenen merkez Dulkadiroğlu ilçesinde 1450 yapı "yıkık" olarak kaydedilirken, acil yıkılması gereken bina sayısının ise 1110 olduğu saptandı.

Dulkadiroğlu'nun ardından en çok yıkık bina 1183 ile Türkoğlu, 1106 ile Pazarcık'ta belirlendi. Acil yıkılması gerekenlerde ise Dulkadiroğlu'nun ardından yine Türkoğlu ve Pazarcık ilçeleri geldi.

Yıkık bina olarak Elbistan'da 927, merkez ilçe Onikişubat'ta 735, Göksun'da 654, Afşin'de 502, Nurhak'ta 280, Çağlayancerit'te 180, Ekinözü'nde 168, Andırın'da 120 yapı kaydedildi.

​​​​​​​Depremler nedeniyle il genelinde 7 bin 305 bina yıkıldı. Bu binalardan 4 bin 922'sinin enkazı kaldırıldı.

Acil yıkılacak 4 bin 503 binanın da 3 bin 680'inin yıkım işlemi gerçekleştirildi. Günlük 806 kamyon ve 344 ekskavatörün çalıştığı enkaz kaldırma çalışmalarında, bugüne kadar 263 bin 368 sefer yapan kamyonlar, 2 milyon 560 bin 650 metreküp moloz taşıdı.

Depremin ilk günü ile yeni çekilen dron görüntüleri karşılaştırıldığında, adeta enkaz yığınına dönen Trabzon ve Azerbaycan bulvarları ile bazı ilçelerde enkazların kaldırılmasının ardından büyük boşluklar göze çarpıyor.

- Bayrama kadar enkaz kaldırmanın tamamlanması hedefleniyor

İçişleri Bakanlığınca depremlerin ardından bölgede barınma ve enkaz kaldırma hizmetlerinden sorumlu olarak görevlendirilen Ağrı Valisi Osman Varol, AA muhabirine, yaraların sarılması için yoğun çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti.

Barınma sorununun çözümü için yürütülen çalışmaların yanı sıra şehirde hayatı normalleştirmek için enkaz kaldırma çalışmalarının da yoğun şekilde gerçekleştirildiğini ifade eden Varol, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çok sistematik ve erken başladı. İl genelinde toplam 7 bin 305 yıkık bina vardı, yani enkaz vardı. Yaklaşık 4 bin 400 civarı da acil yıkılması gereken bina vardı. Bugün sabah itibarıyla acil yıkılacaklarda yüzde 87 bandındayız hacim olarak, enkazlarda da yüzde 84 bandındayız. İşin büyük bir kısmı tamamlandı. Hacim diyorum çünkü sayı olarak değerlendirildiğinizde de bundan bir beşer puan gerideyiz ama şimdi koca bir apartmanla 20 daireli tek binayı bir tutamıyorsunuz. Burada önemli olan hacim. Kalan bu oranlar da genelde kırsalda, uzak köylerimizde veya tarihi mahallelerimizde özel çalışma yapılan alanlarda, yani koruma altındaki binalarda. Dolayısıyla enkazla ilgili problem büyük oranda halledildi. Bayrama kadar da tamamen finale erdirmeyi düşünüyoruz Allah nasip ederse."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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