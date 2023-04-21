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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Nurhak'ta vatandaşlarla bayramlaştı:

AA

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Nurhak'ta vatandaşlarla bayramlaştı:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Nurhak ilçesinde vatandaşlarla bayramlaştı.

İlçeye bağlı Kullar Mahallesi'nde depremzedelerle bayramlaşan Kirişci, daha sonra çadırda vatandaşlarla sohbet etti.

Kirişci, burada yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ta 12 bin 561, 11 ilde ise 50 binin üzerinde kişinin depremde hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Depremde neredeyse herkesin bir yakınını yitirdiğini belirten Kirişci, "Süratle tekrar normale dönmemiz gerekiyor. Nurhak'ı konuşuyorsak Nurhak'ı, Elbistan'ı konuşuyorsak Elbistan'ı, Ekinözü'nü konuşuyorsak Ekinözü'nü, bütün ilçelerimizi ve 11 il olarak hep birlikte ayağa kalkmamız lazım. Kaybedecek zamanımız ve tahammülümüz yok. Bizim inancımız gereği hem dünyayı hem de ahireti düşünmesi gereken insanlarız. El ele, gönül gönüle hep birlikte toparlanacağız. Türkiye bunu yapabilecek kurumsal kapasiteye sahip olduğunu çok şükür gösterdi." diye konuştu.

Bakan Kirişci, devletin bütün kurumlarının depremde seferber olduğunu, kalıcı konutların ve köy evlerinin inşasının sürdüğünü anlattı.

Memleketin birliği ve dirliğini görmezden gelenlere fırsat verilmeyeceğini ifade eden Kirişci şunları kaydetti:

"Bu işin büyük bir maddi külfeti olduğunu bunun da ciddi bir yönetim gerektirdiğini bilmenizde yarar var. Böyle büyük bir meblağı göze alıp vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamak adına Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde büyük bir çalışma ve seferberlik sergilendi. Beceriksiz insanlara böyle bir sistemin gereklerini yerine getiremeyecek durumda olanlara fırsat vermememiz lazım. Çünkü bu durum depremden daha ağır bir afet olur. Biz bunları gördük denedik. Türkiye'de 1950'de Demokrat Parti iktidara geldi. 2002'de biz iktidara geldiğimizde bu arada toplam 39 hükümet kuruldu. Bu hükümetlerin görev sürelerinin ortalaması 16 ay. Şimdi 16 aylık hükümetin ülkeye bir istikrar getirmediğini gördük. Cumhurbaşkanımızın 21 yıllık çalışması ile bu günlere geldik. Bundan sonrası daha önemli. Bir Türkiye Yüzyılı'na başlıyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her gün yeni bir müjde paylaştığını belirten Vahit Kirişci, 710 milyar metreküp doğal gazın bundan sonra vatandaşların hizmetinde olacağını ifade etti.

Bulunan doğal gazın Türkiye'nin 35 yıllık ihtiyacını karşıladığını vurgulayan Kirişci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Vatandaşlarımızın ısınma kısmı hariç 1 yıllık doğal gaz ihtiyaçlarının kamu tarafından karşılanması, 1 aylık ısınmayla ilgili de ücretsiz istifade etmeleri kararlaştırıldı. TOGG üretildi. Buna otomobilden çok yerli, milli akıllı cihaz diyoruz. İHA'ları SİHA'ları mı konuşalım, neyi konuşalım? Depreme rağmen hayata geçirdiğimiz o kadar çok şey var ki. Bunlar inşallah Türkiye Yüzyılı'nda da devam edecek. Türkiye Yüzyılı diyoruz ama aslında bu dünyadaki mazlum ve mağdur milletlerin yüzyılı olacak. Bunun ip uçlarını zaten gördük. Daha fazlasını da yine yaşadığımız süre içerisinde görmüş olacağız. Rabbim bir daha bize böyle afetler yaşatmadan bayramlara kavuştursun."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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