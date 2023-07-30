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        Kıbrıs gazisi memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 14:01
        Kıbrıs gazisi memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

        KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 72 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Mustafa Cankara'nın cenazesi toprağa verildi.

        Yaşlılığa bağlı nedenlerle Çolak Mahallesi'ndeki evinde vefat eden Cankara'nın Türk bayrağına sarılı tabutu Cambaz Mahallesi'ndeki Kızıloluk Mezarlığı'na getirildi.

        Cenazeye Cankara'nın ailesi ve yakınları ile Vali Yardımcısı ve Andırın Kaymakam Vekili Cuma Emeç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, askerler ve vatandaşlar katıldı.

        Cankara'nın naaşı kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

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