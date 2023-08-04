EXPO 2023 nikah sarayı hizmete başladı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilecek EXPO 2023'ün sergi alanına kurulan nikah sarayı hizmete başladı.

Onikişubat ilçesinde "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla gerçekleştirilecek EXPO 2023 sergi alanındaki çalışmalar tamamlanırken alanda sürekliliğin arttırılması amacıyla yapılan 400 metrekare büyüklüğündeki bin kişilik nikah salonu çiftlerin hizmetine sunuldu.

İçerisinde kokteyl salonu, kafe, kuaför, berber, çiçekçi gibi iş yerlerinin de bulunduğu salon hizmete başladı.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş’a ve Onikişubat'a yakışır bir nikah salonu hazırladıklarını belirtti.

Vatandaşlara en iyi şekilde hizmet sunmayı hedeflediklerini ifade eden Mahçiçek, "Onikişubat’ımızda kıyılacak olan nikahlar, bundan sonra yeni salonumuzda gerçekleştirilecek. Çiftlerimiz, mutlu başlangıçlarına ve yeni hayatlarına burada 'evet' diyecekler. Hemşerilerim, her zaman her şeyin en iyisini hak ediyor. Çiftlerin, evlilik yolunda attıkları ilk adımda da en iyi hizmeti sunmak istedik. Onikişubat’ımıza hizmet vermeye başlayan bu nezih salon, hayırlı olsun." diye konuştu.