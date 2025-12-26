Kahramanmaraş'ta ezanı güzel okuma ve hafızlık yarışmalarının il finalleri yapıldı

Genç Sada Hafızlık Yarışması'nda ise Sütçü İmam Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Huzeyfe Ferec birinciliği, Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Yusuf Eren Gülmez ikinciliği, Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Recep üçüncülüğü elde etti.

Programda, Genç Bilaller Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Mehmet Özkutay birinci, Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Mehmet Fatih Güllü ikinci, Şehit Orhan Sürmen Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Mustafa Kısa da üçüncü oldu.

Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinesinde, imam hatip liseleri öğrencileri arasında düzenlenen yarışmaların il finali, Türkoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda yapıldı.

