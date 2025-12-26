Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan cami yeniden inşa edilerek ibadete açıldı

        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve yeniden inşa edilen cami, düzenlenen törenle ibadete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 16:01 Güncelleme: 26.12.2025 - 16:01
        Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan cami yeniden inşa edilerek ibadete açıldı
        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve yeniden inşa edilen cami, düzenlenen törenle ibadete açıldı.

        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden en fazla hasar gören yerleşim merkezleri arasında bulunan Duraklı Mahallesi'nde yıkılan tarihi Duraklı Cami için yaklaşık 2 yıl önce başlatılan inşa çalışmaları tamamlandı.

        Yapılan duaların ardından yeniden ibadete açılan camide, vatandaşlar cuma namazını eda etti.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, gazetecilere, depremlerde zarar gören camilerin hızla yeniden yapılarak ibadete açıldığını belirtti.

        Duraklı Mahallesi'nin kentin sembol bölgelerinden birisi olduğuna işaret eden Görgel, "6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde birçok tarihi eserimiz, tarihi yapılarımız ve camilerimiz zarar gördü. Burası tarihi yapı statüsünde bir camimizdi. O günden bugüne de bu çalışmalar sürdürülüyordu." diye konuştu.

        Zarar gören eserlerin ayağa kaldırılmasına yönelik ilgili kurumların çok büyük çaba sarf ettiklerini hatırlatan Görgel, önemli bir süreçten geçtiklerini, amaçlarının tarihi yapısı, yolları, altyapısı ve sosyal donatısı ile şehri daha sağlıklı ve daha güzel bir çehreye kavuşturmak olduğunu dile getirdi.

        Törene, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Tuba Köksal, Ömer Oruç Bilal Debgici, Yeni Yol Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit ve çok sayıda vatandaş katıldı.

