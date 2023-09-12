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        Kahramanmaraş'ta kamyon kazasında ölenler için mevlit programı düzenlendi

        Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, kamyonun cenaze namazı için toplananlara çarpması sonucu hayatını kaybeden 6 kişi için mevlit programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 10:21 Güncelleme: 12.09.2023 - 10:28
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        Kahramanmaraş'ta kamyon kazasında ölenler için mevlit programı düzenlendi
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        Kazanın meydana geldiği mezarlıkta düzenlenen mevlit programında Kur'an tilaveti okundu dualar edildi.

        ​​​​​​​Programa Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, İlçe Jandarma komutanı İbrahim Çakır, İlçe Emniyet Amiri Ahmet Küçükduran, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. ​​​​​​​

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