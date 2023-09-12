Kahramanmaraş'ta kamyon kazasında ölenler için mevlit programı düzenlendi
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, kamyonun cenaze namazı için toplananlara çarpması sonucu hayatını kaybeden 6 kişi için mevlit programı düzenlendi.
Giriş: 12.09.2023 - 10:21 Güncelleme: 12.09.2023 - 10:28
Kazanın meydana geldiği mezarlıkta düzenlenen mevlit programında Kur'an tilaveti okundu dualar edildi.
Programa Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, İlçe Jandarma komutanı İbrahim Çakır, İlçe Emniyet Amiri Ahmet Küçükduran, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.