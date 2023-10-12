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        Kahramanmaraş Valisi Ünlüer, deprem konutları ve şehir hastanesi inşaat alanını inceledi

        Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Önsen Mahallesi'nde Baykar tarafından yaptırılan deprem konutları ile yeni inşa edilecek şehir hastanesi alanında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 10:38 Güncelleme: 12.10.2023 - 12:01
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        Kahramanmaraş Valisi Ünlüer, deprem konutları ve şehir hastanesi inşaat alanını inceledi
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        Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Önsen Mahallesi'nde Baykar tarafından yaptırılan deprem konutları ile yeni inşa edilecek şehir hastanesi alanında incelemelerde bulundu.

        Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci ile Baykar Toki konutlarını ardından ise Kahramanmaraş Şehir Hastanesi proje alanını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Başkan Güngör, incelemelerin ardından, 11 ili etkileyen depremlerin büyük hasara yol açtığı Kahramanmaraş'ta kamu kurumları, belediyeler ve sivil toplum örgütlerinin katkılarıyla yaraları sarmanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

        Deprem sonrası Önsen Mahallesi'nde Baykar tarafından temeli atılan 303 konutta sürecin hızla ilerlediğini anlatan Güngör, bölgeye yeni yapılacak olan 1000 yataklı şehir hastanesi alanında da incelemelerde bulunduklarını belirterek, "Çalışmalardaki son duruma ilişkin bilgiler aldık. Hamdolsun hem deprem konutlarında hem de şehir hastanesinde süreçler hızla ilerliyor. İnşallah deprem konutlarımız ve şehir hastanemiz kısa sürede tamamlanarak hemşerilerimizin hizmetine sunulacak." ifadelerini kullandı.

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