Afşin'de Filistinlilere destek kermesi düzenlendi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, Filistinlilere destek amacıyla kermes düzenlendi.

Afşin Şehit Mustafa Kalfe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) Afşin Temsilciliği işbirliğiyle düzenlenen kermesten elde edilen gelir Filistinlilere gönderilecek.

Lise Müdürü Ahmet Doğan, gazetecilere, Gazze'de sadece çocukların değil insanlığın da öldüğünü söyledi.

Okul olarak her zaman zalimin karşısında durmayı, zalime zalim demeyi, mazlumun yanında olmayı ilke edindiklerini belirten Doğan, öğrencilere de bu şuuru aşıladıklarını belirterek, "Bu şuuru canlı tutmak maksadıyla aynı zamanda da Gazzeli kardeşlerimize bir nebze olsa fayda sağlamak adına İHH ile birlikte böyle bir kermes organizasyonunda bulunduk. İnşallah bu zulüm kısa zamanda sona erer. Bir an önce de Gazze'deki, Filistin'deki insanların dramı, acısı sona erer, kendi devletlerini kurarlar." ifadelerini kullandı.

İHH Afşin İlçe Başkanı Durdu Özkök de Filistin'de masum insanların üzerine bombalar yağdıran İsrail'e karşı dünyanın seyirci olduğunu ifade etti.

Filistin'deki insanların yarasına merhem olabilmek için ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Özkök, "Bir nebze olsun mazlum kardeşlerimizin, Gazze'deki kardeşlerimizin yarasına merhem olabilmek için elimizden geleni yapmak durumundayız." diye konuştu.