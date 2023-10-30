Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        "Rafadan Tayfa" Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklarla buluştu

        Kahramanmaraş'ta Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında "Rafadan Tayfa" çizgi filminin kahramanları, "Grup Rafadan" müzikal gösterisiyle depremzede çocuklarla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 14:07 Güncelleme: 30.10.2023 - 14:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Rafadan Tayfa" Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklarla buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ta Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında "Rafadan Tayfa" çizgi filminin kahramanları, "Grup Rafadan" müzikal gösterisiyle depremzede çocuklarla buluştu.

        Onikişubat Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in 100'üncü yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında EXPO 2023 Rekreasyon Alanı'ndaki amfi tiyatroda organize edilen etkinlikte, maskotlu müzikal gösteri sunuldu.

        Programda Rafadan Tayfa'nın maskotları, çocukların ilgisiyle karşılaştı. Etkinliğe aileleriyle gelen çocuklara pamuk şeker ikram edildi.

        Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100'üncü yılının vatana, millete hayırlar getirmesini temenni etti.

        EXPO 2023 Rekreasyon Alanı'nda çeşitli etkinliklerin devam edeceğini ifade eden Mahçiçek, şöyle konuştu:

        "Çok sayıda insanımız alanımızı ziyaret etti, çok ciddi bir yoğunluk var. Bu yoğunluğu biraz daha farklılaştıralım dedik. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yıl dönümünde çok sevilen Rafadan Tayfa'yı çocuklarımız ve velilerimiz için Kahramanmaraş'ımıza getirdik.

        6 Şubat’ta yaşadığımız deprem travmasından sonra ailelerimiz ve çocuklarımıza rehabilitasyon imkanı sağlayan çok güzel etkinliklerimiz oluyor. Çok ağır başlı, seviyeli bir şekilde hem çocuklarımız hem de büyüklerimizin keyifli vakit geçireceği bir atmosfer oluşturmaya gayret ediyoruz."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Alp 3 yaşındaydı! 5 kişinin öldüğü kazada flaş gelişme!
        Alp 3 yaşındaydı! 5 kişinin öldüğü kazada flaş gelişme!
        "Gazze'ye 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldı"
        "Gazze'ye 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldı"
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        Hamas'ın kaçırdığı Alman kadın öldü mü?
        Hamas'ın kaçırdığı Alman kadın öldü mü?
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        Bir ilçeyi aydınlatabilecek kaçak trafolar ele geçirildi!
        Bir ilçeyi aydınlatabilecek kaçak trafolar ele geçirildi!
        Sondajda çıkan gazı poşete doldurdular!
        Sondajda çıkan gazı poşete doldurdular!
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        İstek şarkı cinayetinde 1 tutuklama! Kalbine şişe kırığı saplanmış!
        İstek şarkı cinayetinde 1 tutuklama! Kalbine şişe kırığı saplanmış!
        Dünya devi devrede! Boey yarışı
        Dünya devi devrede! Boey yarışı
        "Omuz attın" cinayetinde kahreden ayrıntı!
        "Omuz attın" cinayetinde kahreden ayrıntı!
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        3 çocuk babasıydı! Park kavgası kanlı bitti!
        3 çocuk babasıydı! Park kavgası kanlı bitti!
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        19 yıl önce işlenen cinayette karar çıktı!
        19 yıl önce işlenen cinayette karar çıktı!
        İsrail'den gelen uçak Dağıstan’ı karıştırdı
        İsrail'den gelen uçak Dağıstan’ı karıştırdı
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        Cumhuriyeti konserlerle kutladılar
        Cumhuriyeti konserlerle kutladılar
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak

        Benzer Haberler

        Depremin merkez üssünde Cumhuriyet coşkusu devam ediyor
        Depremin merkez üssünde Cumhuriyet coşkusu devam ediyor
        Kahramanmaraş'ta esnaf için yapılan geçici iş yerlerinin yüzde 92'si teslim...
        Kahramanmaraş'ta esnaf için yapılan geçici iş yerlerinin yüzde 92'si teslim...
        Afşin'de lavanta tarlasında kurulan "arı dünyası" açıldı
        Afşin'de lavanta tarlasında kurulan "arı dünyası" açıldı
        Kahramanmaraş'ta aslına uygun yapılan padişah eşi çeyizi sergileniyor
        Kahramanmaraş'ta aslına uygun yapılan padişah eşi çeyizi sergileniyor
        Galatasaray Kulübü, Cumhuriyet'in 100. yılını Kahramanmaraş'ta depremzede ç...
        Galatasaray Kulübü, Cumhuriyet'in 100. yılını Kahramanmaraş'ta depremzede ç...
        Galatasaray Konteyner Kenti´nde 100´üncü yıl kutlaması
        Galatasaray Konteyner Kenti´nde 100´üncü yıl kutlaması