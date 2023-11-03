Kahramanmaraş'ta Down sendromlu gençlerin polislik hayali gerçek oldu

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikincisinin merkez üssü Elbistan ilçesinde, Down sendromlu gençler bir günlüğüne polislik heyecanı yaşadı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından düzenlenen etkinlikte, Down sendromlu gençlere polis üniforması giydirildi.

Farkındalık oluşturmak adına gerçekleştirilen programda, üniformalarını giyen gençler, polis ekipleriyle birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne geldi.

Emniyet binasında sembolik polis eğitimine katılan Down sendromlu gençler, daha sonra birimleri gezerek ekiplerden bilgi aldı.

İlçe Emniyet Müdürü Arif Gürbüz, yakından ilgilendiği gençlere çeşitli hediyeler verdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.