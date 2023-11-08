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        Afşinli depremzede üreticilere hayvan desteği

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayvanları telef olan Afşin ilçesindeki üreticilere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından büyükbaş hayvan desteği verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 15:31 Güncelleme: 08.11.2023 - 15:44
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        Afşinli depremzede üreticilere hayvan desteği
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayvanları telef olan Afşin ilçesindeki üreticilere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından büyükbaş hayvan desteği verildi.

        Afşin Hayvan Pazarında gerçekleştirilen programda, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yetiştirilen büyükbaş hayvanlar hak sahiplerine teslim edildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Kayapınar, gazetecilere, depremin ardından hayvansal üretimin devamlılığı amacıyla telef olan hayvanların yerine bedelsiz ve ayni olarak büyükbaş hayvan dağıtımını gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Depremlerden etkilenen 11 ildeki tarımsal işletmelerde canlı envanteri zarar gören üreticilere Cumhurbaşkanlığı kararlarına istinaden destek verildiğini belirten Kayapınar, "Bu kapsamda ilçemizde depremde toplamda 23 işletmemiz zarar gördü ve 76 büyükbaş hayvan telef oldu. İlk etapta yaş, cins, ırk tespitlerinin ardından 12 montofon ırkı hayvanımızı hak sahibi 7 üreticimize teslim ediyoruz." diye konuştu.

        Kayapınar, depremzede üreticilere küçükbaş ve arılı kovan desteğinde de bulunduklarını ifade etti.

        Şimdiye kadar depremzede yetiştiricilere 156 küçükbaş teslim ettiklerini aktaran Kayapınar, "Ardından 1200 arılı kovan dağıtımlarını gerçekleştirdik. Süreç içerisinde tespitini yaptığımız yaş, ırk, cinsiyete göre TİGEM işletmelerinden sağladığımız büyükbaş hayvanlarımızı, üreticilerimize yüzde 100 hibeli olarak dağıtmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Üretici Latife Karakoç ise depremde kaybettiği büyükbaş hayvanın yerine yenisinin verildiği için mutlu olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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