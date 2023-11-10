Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta Filistin'e destek gösteri düzenlendi

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 16:42 Güncelleme: 10.11.2023 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta Filistin'e destek gösteri düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

        Kentteki bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, Şefkatli Eller Ehlibeyt Derneği öncülüğünde Ulu Cami önünde bir araya geldi.

        Türk ve Filistin bayrağı açan vatandaşlar, Filistin direnişini destekleyen slogan attı.

        Dernek başkanı Şeref Ertekin, gazetecilere, İsrail'in savaş suçu işlediğini ve sivilleri katlettiğini söyledi.

        Ertekin, "İşte bugün Müslümanlar olarak bizler safımızı Gazze'nin Filistin halkının Mescid-i Aksa'nın tarafında olduğumuzu ilan etmenin vakti gelmiştir. Siyonist İsrail tarafından Gazze'deki insanlar aç susuz bırakılıyor, füzelerle, bombalarla katlediliyor. Hala benim Müslüman kardeşim zannediyor ki İsrail çok güçlü, İsrail'le savaşılmaz, İsrail’le savaşan kaybeder zannediyor. Eğer Müslümanlar direnirse, hakkıyla mücadele ederse İsrail’i vallahi de billahi de tükürüğümüzde boğacak güce sahibiz." diye konuştu.

        Gazze'de hayatını kaybedenler için dua eden grup, daha sonra dağıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Emekliye 5 bin TL ödemesi başlıyor
        Emekliye 5 bin TL ödemesi başlıyor
        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?
        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?
        Arkadaşını öldürdü, cesedi yok etmek için 5 kişi tuttu!
        Arkadaşını öldürdü, cesedi yok etmek için 5 kişi tuttu!
        Kabusu bitmiyor! Arda yine sakatlandı
        Kabusu bitmiyor! Arda yine sakatlandı
        ABD´de bir hastaya `tam göz´ nakli yapıldı
        ABD´de bir hastaya `tam göz´ nakli yapıldı
        Yağışlar sel riskiyle birlikte geliyor!
        Yağışlar sel riskiyle birlikte geliyor!
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        Deprem bölgesinde eğitime destek
        Deprem bölgesinde eğitime destek
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        Burak Yılmaz gitti, Rıza Çalımbay geldi!
        Burak Yılmaz gitti, Rıza Çalımbay geldi!
        Atatürk vefatının 85. yılında dünyada anıldı
        Atatürk vefatının 85. yılında dünyada anıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        'Ben hastayım çocuk'
        'Ben hastayım çocuk'
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Hepimizin Atatürk'ü
        Hepimizin Atatürk'ü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta belde belediye başkanlarının hizmetleri kitaplaştırıldı
        Kahramanmaraş'ta belde belediye başkanlarının hizmetleri kitaplaştırıldı
        Kahramanmaraş'ta afetzede minik Kur'an kursu öğrencilerinden Filistin'e des...
        Kahramanmaraş'ta afetzede minik Kur'an kursu öğrencilerinden Filistin'e des...
        Kavga ettiği kişiyi bardakla kör eden avukata 5 yıl hapis cezası
        Kavga ettiği kişiyi bardakla kör eden avukata 5 yıl hapis cezası
        23 bin böbrek hastası nakil bekliyor
        23 bin böbrek hastası nakil bekliyor
        35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı´nın firari şüphelilerinin 876´şar yıl haps...
        35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı´nın firari şüphelilerinin 876´şar yıl haps...
        Dulkadiroğlu'na 24 derslikli fen lisesi
        Dulkadiroğlu'na 24 derslikli fen lisesi